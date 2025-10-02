Site detalha preços de ingressos para a Copa do Mundo; valor pode chegar a R$ 34 mil

Assistir à final da Copa do Mundo de 2026 no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pode custar até US$ 6.370 (R$ 33,9 mil, na cotação atual). Ou singelos US$ 2.030 (R$ 10,81 mil), se você tiver sorte e conseguir algumas das entradas mais acessíveis. Ao menos esses são os valores apurados pelo "The Athletic", braço esportivo do "The New York Times".

continua após a publicidade

➡️Marrocos apresenta estádio para a Copa do Mundo de 2030; veja

A Fifa ainda não divulgou oficialmente a tabela detalhada de preços dos ingressos para a Copa do Mundo. A entidade já havia informado que haveria bilhetes por US$ 60 (R$ 319) e já se sabia que a final teria entradas por mais de R$ 30 mil. O universo de valores entre esses extremos, contudo, ainda era uma incógnita.

Mas um grupo de torcedores que se inscreveu para o sorteio da primeira fase de vendas já teve acesso — e enviou prints dos valores ao site de notícias americano.

continua após a publicidade

E através das imagens foi possível descobrir que quem quiser assistir ao jogo de abertura no Estádio Azteca, no México, vai precisar desembolsar US$ 745 dólares (R$ 3.970) por um ingresso da Categoria 3 ou US$ 1.825 (R$ 9,72 mil) para a Categoria 1, que é o melhor setor do estádio.

Ainda não está claro se o Azteca terá ingressos para a Categoria 4, setor mais barato nos estádios para a Copa do Mundo.

Os ingressos mais acessíveis para a competição partem de R$ 319, mas eles são limitados a jogos da primeira fase e em setores mais distantes de alguns dos estádios. Os preços vão aumentando conforme a Copa do Mundo vai avançando de fase.

continua após a publicidade

Ingressos para a Copa do Mundo são vendidos em etapas

Atualmente, o sorteio para venda de ingressos para a Copa do Mundo é exclusivo para clientes Visa. Entre 27 e 31 de outubro haverá a fase de sorteio para pré-venda geral. Os selecionados poderão fazer as compras entre novembro e dezembro.

A Fifa fará o sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026 em em 5 de dezembro, em Washington DC, e a partir daí começará a venda geral.