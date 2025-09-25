Marrocos apresenta estádio para a Copa do Mundo de 2030; veja

A Copa do Mundo, que terá Espanha, Portugal e Marrocos como principais sedes, será só em 2030, mas a Federação Real Marroquina de Futebol divulgou, nesta semana, as primeiras imagens do Grand Stade de Tanger, estádio reformado para receber o Mundial. Gianni Infantino, presidente da Fifa, marcou presença para conhecer a arena e se mostrou impressionado com a estrutura.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A principal razão para a antecipação das obras se deve às competições de seleções que o Marrocos receberá ainda neste ano: a Copa Africana das Nações (AFCON) e a Copa do Mundo Feminina Sub-17. Dessa forma, Gianni Infantino visitou o estádio e elogiou bastante a infraestrutura, dita como "magnífica". O presidente da Fifa ainda valorizou os esforços da federação marroquina para modernizar a arena dentro do prazo.

continua após a publicidade

"Esse é um exemplo perfeito do que o Marrocos se tornou - não apenas uma grande nação do futebol, mas um país que olha firme para o futuro. O país da Copa de Mundo de 2030 e, pelo que vocês podem ver por este estádio, um país claramente determinado a fazer coisas incríveis pelas suas pessoas e pelo mundo", disse Infantino.

Gianni Infantino durante visita ao Grand Stade de Tanger (Foto: Divulgação / Federação Real Marroquina de Futebol)

Modernização visa principalmente a Copa de 2030

A modernização do Grand Stade de Tanger custou cerca de 360 milhões de dólares (R$ 1,9 bilhões na cotação atual). Com capacidade para mais de 75 mil pessoas, o estádio deve receber alguns jogos da Copa do Mundo de 2030. Neste Mundial, será comemorado o centenário da primeira edição do torneio e terá seis países como sede. Além de Marrocos, Espanha e Portugal, que compartilham a maioria das partidas, Uruguai, Argentina e Paraguai receberão um jogo cada na fase de grupos.

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.