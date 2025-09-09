Ingressos para a Copa de 2026 começam a ser vendidos nesta quarta (10)

A venda de ingressos para a Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá, terá início nesta quarta-feira (10). O torneio, que contará com 104 partidas, terá entradas com preços dinâmicos, variando de US$ 60 (cerca de R$ 327 na cotação atual) para a fase de grupos até US$ 6,73 mil (aproximadamente R$ 37 mil) para assentos privilegiados na final.

Segundo a Fifa, a primeira fase será em formato de pré-venda, disponível apenas para torcedores que se inscreverem no site oficial (http://FIFA.com/tickets). Quem registrar interesse participará de um sorteio, previsto nos regulamentos divulgados pela Fifa. Para concorrer, é necessário ter 18 anos ou mais. Não é exigida nenhuma compra para inscrição.

Os sorteados na pré-venda serão notificados por e-mail a partir de 29 de setembro e receberão uma data e horário específicos para efetuar a compra dos ingressos, a partir de 1º de outubro. No entanto, a inscrição bem-sucedida não garante o ingresso, já que as vendas estão sujeitas à disponibilidade.

Entre as opções, estarão bilhetes individuais para todas as partidas, além de pacotes por estádio ou por seleção. A Fifa informa ainda que os ingressos serão liberados em diferentes fases, com novas oportunidades de compra ao longo dos próximos meses. O processo deve seguir até a final da competição, marcada para 19 de julho de 2026.

O calendário de vendas terá etapas exclusivas para clientes Visa. Entre 10 e 19 de setembro, será possível se inscrever para a pré-venda desse grupo. Já no dia 29, os escolhidos serão notificados e poderão adquirir seus ingressos a partir de 1º de outubro. Em seguida, entre 27 e 31 de outubro, abre-se o sorteio da pré-venda geral, com as compras programadas para novembro e dezembro, em datas ainda não confirmadas.

Após o sorteio dos grupos, em 5 de dezembro, terá início a venda geral, aberta a todos os torcedores. Mais próximo do torneio, haverá ainda a liberação de ingressos remanescentes por ordem de chegada. Todas as informações atualizadas estarão disponíveis no site oficial da Fifa.

