Seleção do Irã quer disputar a Copa do Mundo, mas boicotar os EUA

Pouco mais de uma semana após o ministro dos Esportes do Irã, Ahmad Donyamali, afirmar que o país "em hipótese alguma" irá participar da Copa do Mundo de 2026, o presidente da federação de futebol local — que é quem representa o país junto à Fifa — declarou que a seleção iraniana não pretende desistir da disputa, mas sim "boicotar" os Estados Unidos.

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➡️Irã poderá ser punido pela Fifa caso desista da Copa do Mundo

— A seleção nacional (do Irã) está realizando um período de treinamento na Turquia, e também jogaremos duas partidas amistosas lá. Vamos boicotar os Estados Unidos, mas não vamos boicotar a Copa do Mundo —, afirmou Mehdi Taj, que preside a Federação de Futebol da República Islâmica do Irã (FFIRI), em vídeo publicado pela agência de notícias iraniana Fars.

A participação da seleção do Irã na Copa do Mundo é incerta desde o fim de fevereiro, quando uma operação militar conjunta de Estados Unidos e Israel matou o líder supremo do país, Ali Khamenei, após bombardeio em Teerã. A partir disso, uma série de bombardeios foram registrados no Oriente Médio e fechou o espaço aéreo em alguns países.

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Apesar do boicote desejado por Mehdi Taj, não está claro como isso poderia ser feito. O Irã integra o Grupo G da Copa do Mundo, ao lado de Bélgica, Egito e Nova Zelândia, e tem todos os jogos da primeira fase agendados para a Costa Oeste dos Estados Unidos, com partidas em Los Angeles e Seattle.

A FFIRI já manifestou interesse em transferir os jogos da seleção do Irã para o México, proposta que inclusive tem aceitação da presidente do país, Claudia Sheinbaum.

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— Eles (federação iraniana) estão vendo com a Fifa se é viável, porque iriam para os Estados Unidos, se podem realizar o torneio aqui no México. Estão vendo e informaremos vocês no momento oportuno. O México tem relação com todos os países do mundo, então vamos ver o que a Fifa estabelece — declarou Sheinbaum em entrevista coletiva realizada na terça-feira (17).

Claudia Sheinbaum colocou o México à disposição do Irã para a Copa do Mundo (Foto: Carl de Souza/AFP)

Mas a Fifa já sinalizou que não pretende mudar a sede. "A FIFA está em contato frequente com todas as associações membros participantes, incluindo a do Irã, para discutir o planejamento da Copa do Mundo da Fifa 2026. A Fifa espera que todas as equipes participantes compitam de acordo com a tabela de jogos anunciada em 6 de dezembro de 2025", declarou a entidade, em nota.

Mudar a sede dos jogos a menos de três meses do início da disputa é bastante improvável. A Fifa tem contratos milionários com as cidades-sede e patrocinadores, além de já ter comercializado milhares de ingressos para os torcedores.

Além disso, apesar de a Copa do Mundo ser organizada em conjunto por Estados Unidos, México e Canadá, todos os jogos a partir das quartas de final estão agendados para os EUA. Assim, caso o Irã avance até aquela fase, a Fifa estaria diante de um novo desafio logístico.

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