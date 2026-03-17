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Copa do Mundo: confira artistas e ouça trecho da primeira música oficial

Canção é uma colaboração entre artistas dos três países organizadores

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Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 17/03/2026
17:06
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A Fifa revelou a primeira música oficial da Copa do Mundo de 2026: "Lighter". A canção é uma colaboração entre artistas dos três países organizadores: Jelly Roll (Estados Unidos), Carín León (México) e Cirkut (Canadá), eleito Produtor do Ano no último Grammy. Ouça o teaser no player acima.

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A edição não terá apenas uma música oficial, mas sim um álbum. As demais faixas ainda serão divulgadas pela entidade máxima do futebol.

Sobre os artistas

Jelly Roll: Iniciou sua carreira no hip-hop de Nashville e passou anos no cenário independente antes de migrar para o country em 2021. Tornou-se um fenômeno global com sucessos como "Son of a Sinner" e "Need a Favor", vencendo múltiplos prêmios no CMT Music Awards e sendo indicado ao Grammy como artista revelação.

Carín León: Começou como vocalista do Grupo Arranke antes de lançar sua carreira solo em 2018, focando na renovação da música regional mexicana. Conquistou o mundo com sucessos como "Tú" e "Que Vuelvas", acumulando diversos Grammys Latinos e colaborando com artistas de diversos gêneros.

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Cirkut: Henry Russell Walter é um dos produtores e compositores mais requisitados da música pop atual. Ele é o nome por trás de hits gigantescos que alcançaram o topo da Billboard, como "Wrecking Ball" de Miley Cyrus, "Roar" de Katy Perry e "Starboy" de The Weeknd, sendo peça-chave na criação da sonoridade de artistas como Ava Max e Britney Spears.

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Músicas de outras edições da Copa do Mundo

  • 2002 (Coreia do Sul / Japão): Boom, de Anastacia
  • 2006 (Alemanha): The Time of Our Lives, de Il Divo e Toni Braxton
  • 2010 (África do Sul): Waka Waka (This Time for Africa), de Shakira
  • 2014 (Brasil): We Are One (Ole Ola), de Pitbull, Jennifer Lopez e Claudia Leitte
  • 2018 (Rússia): Live It Up, de Nicky Jam, Will Smith e Era Istrefi
  • 2022 (Catar): Hayya Hayya (Better Together), de Trinidad Cardona, Davido e Aisha

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