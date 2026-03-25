A emissora inglesa BBC levantou um debate sobre os preços cobrados pelos novos uniformes das seleções para a Copa do Mundo. O jornal questionou se os valores atingiram um patamar insustentável para o público. A publicação publicada nesta quarta-feira (25) destaca que a experiência tradicional de uniformizar uma família para acompanhar o torneio se tornou um investimento de alto custo.

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Um conjunto infantil completo da seleção inglesa, incluindo camisa, calção e personalização com nome e número, pode custar até 123 libras (R$ 867) no site oficial. Uma camisa de adulto nas mesmas condições chega a 105 libras (R$ 740). Em uma simulação apresentada pela reportagem para uma família de quatro pessoas, o gasto total alcançaria quase 400 libras (R$ 2.820).

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Justificativa das fornecedoras

O mercado de uniformes do Mundial é amplamente dominado por Nike, Adidas e Puma. A análise da BBC aponta que a Nike e a Puma elevaram os seus preços acima da inflação desde a última Copa do Mundo. A marca americana, responsável pelo material da Inglaterra, França e Holanda, chega a cobrar mais caro pelas peças de seleções em comparação aos clubes patrocinados por ela mesma. Em resposta à emissora, a empresa justificou o aumento de 16.7%.

— Sabemos que qualquer aumento de preço afeta os fãs, e nunca encaramos isso de forma leviana. Revisamos regularmente os custos de nossos produtos para garantir que estamos oferecendo o melhor desempenho possível e inovação líder do setor, ao mesmo tempo em que equilibramos o aumento dos custos de materiais, fabricação e logística.

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A Adidas, que aplicou um reajuste menor no período entre Copas do Mundo, 12.5%, também se pronunciou sobre os valores cobrados nas lojas, destacando a tecnologia empregada no desenvolvimento das peças e fazendo um alerta sobre o mercado paralelo.

— O preço dessas camisas reflete a tecnologia, o desenvolvimento, os testes e os materiais de alta qualidade que as tornam realidade. Entendemos que cada uniforme é uma compra significativa para um torcedor. Os produtos falsificados não conseguem replicar esses padrões, e continuamos comprometidos em fornecer produtos que tenham o melhor desempenho possível no esporte.

Inglaterra - Uniforme I (Foto: Divulgação)

Custos reais de produção e a margem de lucro

Apesar das justificativas atreladas à inovação, a reportagem apresentou um levantamento do especialista em produtos esportivos, Dr. Peter Rohlmann, que destrincha os custos reais de uma camisa. Segundo o estudo, a fabricação e o envio internacional de uma peça oficial de adulto custam aproximadamente 8,50 libras (R$ 60).

A esse montante, somam-se 9,50 libras (R$ 67) referentes aos gastos com marketing, licenciamento e distribuição, além de 17,50 libras (R$123) de impostos locais no Reino Unido. Excluindo todas essas despesas operacionais do preço final de venda, resta um lucro estimado em mais de 64 libras (R$ 454) por camisa, valor que é dividido entre a fabricante e a loja varejista de acordo com o contrato.

Crescimento do mercado alternativo

O impacto desses valores no bolso do consumidor gerou reações até mesmo na esfera política. A ministra dos Esportes do Reino Unido, Stephanie Peacock, classificou a situação como uma "decisão comercial", mas ressaltou que o governo entende as preocupações dos torcedores e deseja que a acessibilidade financeira seja levada em consideração pelas marcas.

Nick Jones, membro de um grupo oficial de torcedores que acompanham a Inglaterra, expressou a sua insatisfação, focando especialmente no preço considerado abusivo dos uniformes infantis, que utilizam uma fração do material de uma camisa adulta. Ele revelou que o alto custo tem impulsionado a busca por produtos falsificados, muitas vezes importados da Ásia pelas redes sociais:

— Não culpo ninguém por comprar falsificações. Nas últimas 24 horas, nos grupos de bate-papo em que participo, estão sendo compartilhados links para kits falsificados por uma fração do preço. Para algumas pessoas, adquirir um uniforme para um torneio é uma forma importante de demonstrar apoio à equipe. Em parte, parece um dever, e as crianças, principalmente, não querem ficar de fora.

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