Saiba como comprar ingressos para a Copa do Mundo 2026

A FIFA deu início ao processo de venda de ingressos para a Copa do Mundo de 2026 com um sistema que inclui cadastro, sorteio e compra. O procedimento começa nesta quinta-feira (11) com o registro no site oficial da entidade, seguido por um sorteio exclusivo para portadores do cartão Visa entre 10 e 19 de setembro.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Para participar do sorteio, os torcedores precisam ter 18 anos ou mais. Não é necessário efetuar compra para se inscrever e o horário da inscrição não influencia as chances de seleção. Haverá também um sorteio pré-venda para clientes Visa, que podem se cadastrar até 19 de setembro, com encerramento às 12h no horário de Brasília.

Os candidatos selecionados receberão notificação por e-mail a partir de 29 de setembro, com data e horário específicos para adquirir ingressos. As primeiras compras começam em 1º de outubro, mas a seleção no sorteio não garante disponibilidade de tickets no horário designado.

continua após a publicidade

Ingressos poderão custar até 6.730 dólares

A FIFA oferecerá diferentes categorias de ingressos: Single Match para partidas específicas, Venue Series para todas as partidas em um local escolhido e Follow My Team para acompanhar uma seleção em todos os jogos da primeira fase.

Os ingressos estarão disponíveis para todas as 104 partidas do torneio, organizados por estádio e por seleção. Os preços variam conforme a categoria e a fase da competição. Tickets para jogos da fase de grupos começam em 60 dólares, enquanto lugares premium para a final podem chegar a 6.730 dólares.

continua após a publicidade

Venda geral de ingressos para Copa do Mundo

Após esta etapa inicial, a entidade realizará novas fases de venda. A fase 2 terá um sorteio antecipado com inscrições entre 27 e 31 de outubro e compras entre meados de novembro e início de dezembro. A fase 3 acontecerá após o sorteio dos grupos da Copa, permitindo que torcedores solicitem ingressos para partidas específicas quando a maioria dos confrontos da fase de grupos já estiver definida.

Pacotes de hospitalidade que incluem ingressos para partidas avulsas ou múltiplos jogos já estão disponíveis através do site FIFA.com/hospitality. A FIFA também lançará este ano uma plataforma oficial de revenda em FIFA.com/tickets, com os residentes no México tendo acesso a uma plataforma própria, a FIFA Ticket Exchange Platform.

Conheça o Movimento Verde e Amarelo, ‘torcida organizada’ da Seleção Brasileira

O Movimento Verde e Amarelo (MVA) é a primeira torcida organizada do Brasil, criada em 2008, com objetivo de revolucionar a forma como o brasileiro torce para a Seleção.

A organização que surgiu por um grupo de amigos universitários vai para sua quinta Copa do Mundo consecutiva. Além disso o MVA já participou de edições da Copa América, Jogos Olímpicos, Copa das Confederações e outros eventos dos atletas e seleções do Brasil.

Movimento Verde e Amarelo na Copa do Mundo (Foto: Luiz Carvalho/MVA)

Dentre as músicas mais famosas da torcida organizada estão "Mil gols", que ganhou fama durante a Copa do Mundo de 2014, no Brasil, e “Único penta é o Brasilzão” que caiu nas graças da torcida durante o Mundial da Rússia, em 2018.