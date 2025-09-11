Determinante na derrota Internacional para o Fluminense por 2 a 1 no Beira Rio, Enner Valencia mais uma vez virou alvo da torcida tricolor. Negociado com o Pachuca, do México, o atacante foi alvo de ironias por parte dos cariocas, que "agradeçem" sua participação no título continental de 2023.

Ele foi um dos principais jogadores do Inter nas semifinais da competição, mas desperdiçou chances cruciais que contribuíram para a eliminação do seu time, pavimentando o caminho do Fluminense para a final e, consequentemente, para o título histórico contra o Boca Juniors.

✍️Textos de Roberto Jardim

Entre mágoas e alegrias, Enner Valencia deixa Internacional com números expressivos

Enner Valencia não teve em Porto Alegre seu melhor momento, mas deixará o Alvirrubro entre os oito maiores artilheiros estrangeiros.

No Inter desde julho de 2023, o camisa 13 soma 31 gols em cem jogos – o número foi completado em meio a sua pior fase com a camisa vermelha. Com isso, o único equatoriano do ranking se confirma no top 10 de estrangeiros que mais colocaram a bola nas redes adversárias pelo Colorado em toda a história.

Enner Valencia, atacante do Internacional (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Adéus programado

O atacante do Internacional Enner Valencia planeja sua aposentadoria com a camisa de La Tri para depois da Copa do Mundo de 2026, disputada no Canadá, EUA e México.

Classificado para o Mundial do ano que vem, o Equador irá para sua segunda Copa consecutiva e a quinta da história – participou de 2002, na Coreia do Sul e Japão, 2006, na Alemanha, 2014, no Brasil, e 2022, no Catar.