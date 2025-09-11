Ryan é filho de Élder Granja, lateral-direito com passagens por Internacional, onde foi campeão da Libertadores e do Mundial de Clubes em 2006, Palmeiras, clube em que conquistou o Campeonato Paulista de 2008, Vasco da Gama, Ceará, com o título do Campeonato Cearense de 2014, e Fortaleza, com a taça do Campeonato Cearense de 2016.

O volante Ryan Granja, de 20 anos, poderá viver nesta quarta-feira (10) um dos momentos mais marcantes da carreira: a estreia pelo time principal do Barra FC, na partida contra o Marcílio Dias, pela Copa Santa Catarina. O clube vive um período especial, embalado pelo acesso inédito à Série C do Campeonato Brasileiro, confirmado no último fim de semana.

Na competição, o jovem brilhou e conquistou o prêmio Golden Ball (Bola de Ouro), concedido a apenas 27 atletas em todo o mundo, o que lhe garantiu vaga na final realizada em Itajaí.

Élder Granja foi campeão paulista pelo Palmeiras (Foto: Caio Graça)

Reelembre o Palmeiras campeão paulista de 2008

Escalação titular: Marcos (Diego Cavalieri); Élder Granja, Gustavo, Henrique e Leandro; Pierre, Martinez, Diego Souza e Valdivia; Kléber (Denílson) e Alex Mineiro (Lenny). Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Ficha técnica:

Palmeiras 5×0 Ponte Preta

Campeonato Paulista de 2008 (Final – 2º jogo)

04/05/2008

Estádio Palestra Italia. São Paulo-SP

Público: 27.927

Cartões vermelhos: Deda (PPR) e Diego Souza (PAL)

Árbitro: Cleber Wellington Abade (SP)

Campanha:

Jogos: 23 (15 vitórias,4 empates e 4 derrotas)

Gols marcados: 45

Gols sofridos: 18