Rivaldo avalia ex-Flamengo na Seleção Brasileira: ‘Disputa justa’

O pentacampeão mundial Rivaldo analisou o atual momento da Seleção Brasileira e as perspectivas para a Copa do Mundo de 2026 em entrevista exclusiva à Betfair. Na conversa, realizada após a confirmação da classificação do Brasil para o Mundial, o ex-jogador avaliou o trabalho de Carlo Ancelotti e a ascensão de Lucas Paquetá.

- O Paquetá é importante, voltou bem, fez gol e isso dá confiança. Depois de tudo o que passou no ano passado, agora está mais tranquilo, e isso ajuda muito. Tem tudo para se firmar como titular, mas sabemos que a Seleção tem muitos bons jogadores surgindo. Vai ser uma disputa justa - comentou sobre o desempenho do ex-Flamengo.

A passagem de Paquetá no Flamengo

Lucas Paquetá subiu aos profissionais do Flamengo em 2017 e conquistou apenas um título carioca pelo clube. Ele saiu no final de 2018 e não participou do time histórico comandado por Jorge Jesus que conquistou Libertadores e Brasileirão.

No Flamengo, Paquetá conquistou os torcedores por sua qualidade técnica, pelas dancinhas, mas principalmente por ser um rubro-negro como eles. Absolvido de uma acusação de manipulação de resultados na Inglaterra, o meia voltou a atuar pela Premier League e foi convocado para os últimos jogos das eliminatórias da Seleção Brasileira.

Lucas Paquetá em ação pelo Flamengo (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

