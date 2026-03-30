Repescagem da Copa define últimas vagas; saiba como funciona e onde ficam os classificados
12 seleções entram em campo na busca pelo sonho do Mundial
A lista de 48 seleções que disputarão a Copa do Mundo de 2026 será enfim completada nesta terça-feira (31). Restam seis vagas em aberto: quatro serão preenchidas pela repescagem europeia, e as outras duas sairão da repescagem intercontinental. Os oito jogos decisivos acontecem entre terça e quarta-feira, em diferentes países, e os vencedores ocuparão os últimos espaços nos grupos já sorteados.
Tanto nos jogos da repescagem europeia quanto nos confrontos intercontinentais, o regulamento segue o padrão das eliminatórias. Se o placar terminar empatado após os 90 minutos regulamentares, a partida terá prorrogação de 30 minutos, divididos em dois tempos de 15 minutos. Persistindo o empate, a vaga será definida na disputa por pênaltis.
Os jogos europeus são todos em jogo único, sem jogos de volta. A mesma lógica vale para os confrontos intercontinentais, que acontecem em campo neutro no México.
Os duelos europeus pela repescagem para a Copa do Mundo
Chave A: Bósnia x Itália – O vencedor entra no Grupo B, ao lado de Canadá, Suíça e Catar.
A Itália, tetracampeã mundial, tenta encerrar um jejum de 12 anos sem disputar uma Copa. O trauma das eliminações nas repescagens de 2018 e 2022 ainda ronda a Azzurra, que agora enfrenta a Bósnia fora de casa. Os italianos foram filmados comemorando a vitória bósnia sobre o País de Gales na semifinal, o que gerou polêmica. O lateral Federico Dimarco explicou: "Não desrespeitamos ninguém. Somos todos pessoas corretas". A Bósnia, que só tem uma participação em Copas (2014), joga em casa e sonha com a segunda classificação da história.
Chave B: Suécia x Polônia – O vencedor entra no Grupo F, junto com Holanda, Japão e Tunísia.
O duelo coloca frente a frente dois artilheiros. Viktor Gyökeres, do Arsenal, fez hat-trick na vitória sobre a Ucrânia na semifinal e lidera a Suécia em busca do retorno ao Mundial após quatro edições de ausência. Do outro lado, Robert Lewandowski, aos 37 anos, disputa sua terceira (e provavelmente última) Copa. Os poloneses vêm de vitória sobre a Albânia e miram a classificação para o torneio.
Chave C: Kosovo x Turquia – O vencedor entra no Grupo D, junto com Estados Unidos, Austrália e Paraguai.
A Turquia tenta voltar a uma Copa do Mundo depois de 24 anos – desde o histórico terceiro lugar em 2002. É a clara favorita contra Kosovo, que tem a chance de disputar o primeiro Mundial de sua curta história. A independência do país foi declarada em 2008, e o governo ofereceu um bônus de 1 milhão de euros (cerca de R$ 6 milhões) aos jogadores caso a classificação se confirme.
Chave D: Tchéquia x Dinamarca – O vencedor entra no Grupo A, junto com México, África do Sul e Coreia do Sul.
A Dinamarca chega embalada pela maior goleada das semifinais (4 a 0 sobre a Macedônia do Norte) e encara a Tchéquia fora de casa. Os tchecos não vão à Copa desde 2006 e precisaram de uma virada emocionante sobre a Irlanda nos pênaltis para chegar à final. O meia Tomas Soucek resumiu o sentimento: "Não vamos à Copa do Mundo há 20 anos. Vamos dar tudo de nós para chegar lá".
A repescagem intercontinental
Além dos quatro classificados europeus, mais duas vagas serão definidas na repescagem mundial, disputada em campo neutro no México.
RD Congo x Jamaica – O vencedor entra no Grupo K, ao lado de Colômbia, Portugal e Uzbequistão.
A partida acontece nesta terça-feira, às 18h (de Brasília), no Estádio Akron, em Guadalajara. A RD Congo busca sua segunda participação em Copas – a primeira e única foi em 1974. A Jamaica tenta repetir a campanha de 1998, quando disputou o Mundial pela primeira e única vez.
Iraque x Bolívia – O vencedor entra no Grupo I, junto com França, Noruega e Senegal.
O confronto será na quarta-feira (1º), à 0h (de Brasília), no Estádio BBVA, também no México. O Iraque sonha com sua segunda Copa do Mundo – a primeira foi em 1986. A Bolívia, que não disputa o torneio desde 1994, tenta voltar ao palco principal do futebol após 32 anos.
Onde assistir aos duelos
Os jogos da repescagem europeia têm transmissão a partir das 15h45 (de Brasília):
- Bósnia x Itália: SporTV
- Suécia x Polônia: ESPN e Disney+
- Kosovo x Turquia: ESPN e Disney+
- Tchéquia x Dinamarca: ESPN e Disney+
Os duelos intercontinentais terão transmissão do SporTV (RD Congo x Jamaica) e ESPN/Disney+ (Iraque x Bolívia).
