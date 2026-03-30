Modric tem histórico ruim contra Brasil, mas lembrança positiva de 2022

Lenda da Croácia, Luka Modric reencontra o Brasil em amistoso antes do início da Copa do Mundo de 2026. O meia tem um histórico ruim contra a Seleção, mas entra em campo após uma lembrança positiva do Mundial de 2022, no Catar.

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Após iniciar o amistoso contra a Colômbia no banco de reservas, Modric vive a expectativa por ser titular no último grande teste da Croácia antes da Copa do Mundo. Esse será o 5º encontro do jogador do Milan com a Seleção Brasileira em sua vasta carreira com a equipe europeia.

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Histórico de Modric contra o Brasil

Na Copa do Mundo de 2006, Luka Modric era uma jovem promessa do Dínamo Zagreb e uma das joias da Croácia. No entanto, o meia não entrou em campo na derrota da equipe para o Brasil por 1 a 0 em meio a um elenco recheado de pesos pesados, como Niko Kovac, Igor Tudor e Darijo Srna.

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Oito anos depois, Modric reencontrava o Brasil na estreia da Copa do Mundo de 2014 disputada na Neo Química Arena, em São Paulo. Nesse momento, o meia tinha outro status, sendo meia do Real Madrid e camisa 10 da Croácia.

No entanto, Modric não conseguiu ser protagonista em um jogo onde a Croácia chegou a abrir o placar com um gol contra de Marcelo. Mas o Brasil virou o confronto com dois gols de Neymar, enquanto Oscar fechou a conta no início da campanha da Copa em casa. O camisa 10 atuou mais recuado e deu apenas uma finalização rasteira na reta final da partida para boa defesa de Júlio Cesar.

Às vésperas da Copa do Mundo de 2018, Brasil e Croácia fizeram um amistoso de preparação em Anfield. Modric foi substituído no início do segundo tempo sem ser muito produtivo, enquanto a Seleção venceu com gols de Neymar e Firmino, que entraram na etapa final.

Nos três primeiros encontros entre Modric e Brasil, o meia croata jogou apenas duas partidas, mas saiu de campo derrotado em todos os confrontos. O histórico não era positivo até a Copa do Mundo de 2022, no Catar.

Lembrança positiva

Nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022, Modric teve uma atuação muito apagada no empate por 1 a 1 entre Brasil e Croácia, em que a Seleção dominou as ações e teve as melhores oportunidades na partida.

No entanto, Modric converteu sua cobrança de pênalti e foi um dos responsáveis pela classificação da Croácia sobre o Brasil rumo às semifinais do Mundial do Catar. E a única memória positiva que o meia de 40 anos possui sobre a Seleção.

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