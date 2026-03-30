Por onde joga Luka Modrić, craque da Croácia?

A Seleção Brasileira encara a Croácia nesta terça-feira (31), em Orlando (EUA) a partir das 21h (de Brasília). Para o último amistoso antes da Copa do Mundo de 2026, o Brasil reencontra os croatas, responsáveis pela a eliminação em 2022. Um dos destaques daquele jogo foi Luka Modrić, um dos melhores meias do futebol na última década e que segue sendo um dos melhores jogadores do mundo mesmo aos 40 anos.

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Nascido em Zadar, em 9 de setembro de 1985, Modrić iniciou sua formação nas categorias de base do NK Zadar antes de se profissionalizar e alcançar o estrelato, especialmente durante sua passagem de 13 temporadas pelo Real Madrid, clube onde se tornou o recordista de títulos da história da instituição.

Passagens por clubes e recordes no Real Madrid

Modrić chegou ao Real Madrid em 27 de agosto de 2012 e permaneceu na equipe espanhola até 2025. Durante este período, o meio-campista disputou 597 partidas e marcou 43 gols, com um total de 28 troféus. Entre as principais títulos, se destacam seis títulos da Champions League, seis Mundiais de Clubes, cinco Supercopas da Europa e quatro títulos de La Liga.

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Antes de sua chegada à Espanha, Luka Modrić defendeu o Dinamo Zagreb, onde conquistou o tricampeonato croata e duas edições da Copa da Croácia. Ele também registrou passagens por empréstimo pelo Zrinjski Mostar, da Bósnia e Herzegovina, e pelo Inter Zaprešić, antes de atuar no futebol inglês pelo Tottenham Hotspur entre 2008 e 2012. Após o encerramento de seu vínculo com o Real Madrid, Modrić transferiu-se para o Milan, da Itália, para a disputa da temporada 2025-2026.

Luka Modrić levanta o troféu da Supercopa da Uefa (Foto: Sergei GAPON / AFP)

Desempenho na seleção croata e premiações individuais

Pela seleção da Croácia, Modrić detém o recorde de convocações e liderou a equipe em campanhas históricas em Copas do Mundo. O meio-campista foi o capitão do time vice-campeão mundial em 2018, na Rússia, e da equipe que alcançou o terceiro lugar em 2022, no Catar. Individualmente, o jogador foi eleito o melhor futebolista croata do ano em treze oportunidades entre 2007 e 2024.

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O ano de 2018 marcou o ápice do reconhecimento individual de Luka. Naquela temporada, ele recebeu o prêmio Bola de Ouro da revista France Football, o Fifa The Best e o prêmio de Melhor Jogador da Europa pela Uefa. Além disso, Modrić foi premiado com a Bola de Ouro da Copa do Mundo de 2018 e a Bola de Bronze na edição de 2022 do torneio.

Na Copa do Mundo disputada no Catar, Modrić foi um dos melhores jogadores da Croácia contra a Seleção Brasileira nas quartas de final. Ao lado de Brozović e Kovacić, Luka dominou o meio-campo e foi o responsável por puxar o contra-ataque que gerou o gol de empate dos croata já na prorrogação. Nos pênaltis, Modrić converteu a terceira cobrança na vitória nas penalidades por 4 a 2 sobre o Brasil.

Luka Modrić comemora a classificação contra a Bélgica (Foto: GABRIEL BOUYS / AFP)

Como Modrić está no Milan?

Após sua transferência para o Milan no início da temporada 2025-2026, Luka Modrić estabeleceu-se como uma peça central no esquema tático do treinador Massimiliano Allegri. O meio-campista croata, que veste a camisa número 14 do clube italiano, registra uma taxa de acerto de passes de 91% na atual edição da Serie A, tendo disputado 29 partidas e acumulado mais de 2.400 minutos em campo.

Além da consistência técnica, o atleta de 40 anos assumiu um papel de liderança no vestiário ao lado de nomes como Christian Pulisic, contribuindo com dois gols e três assistências na competição nacional. Atualmente, a diretoria do Milan e o jogador discutem a possibilidade de renovação do contrato por mais uma temporada.

Modrić em Milan x Napoli (Foto: Piero Cruciatti / AFP)

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