Real Madrid tem pior número de convocados para a Copa do Mundo em 16 anos

Mesmo com o aumento inédito de 32 para 48 seleções na Copa do Mundo de 2026, o Real Madrid vive um fenômeno inverso. O gigante espanhol terá o seu menor contingente de atletas convocados para o Mundial desde a edição da África do Sul, em 2010. Serão apenas 11 jogadores representando o clube nos Estados Unidos, México e Canadá.

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Real Madrid terá o seu menor número de atletas convocados para a Copa do Mundo desde a edição da África do Sul, em 2010 (Foto: Pierre-Philippe Marcou / AFP)

Para fins de comparação, o clube merengue cedeu 13 atletas no Catar (2022), impressionantes 15 na Rússia (2018, o recorde histórico do clube) e 12 no Brasil (2014). O número atual iguala os 11 jogadores enviados em 2010, mantendo uma tradição que dura desde a Alemanha, em 1974: o Real Madrid nunca fica de fora do mapa do torneio.

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A grande estatística que chocou a imprensa europeia foi a lista da Espanha. Quando a La Roja conquistou o mundo há 16 anos, cinco titulares absolutos eram merengues: Sergio Ramos, Xabi Alonso, Arbeloa, Albiol e o capitão Iker Casillas. Em 2026, a busca pelo bicampeonato será feita sem nenhum jogador do Real Madrid no elenco, um fato totalmente inédito na história da seleção espanhola em Copas.

O número só não foi maior por culpa de uma onda de azar e lesões. Meia dúzia de atletas que eram dados como certos ficaram de fora. Os brasileiros Éder Militão e Rodrygo, perderam o torneio por lesão.

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Outros nomes que vinham ganhando minutos e espaço em suas seleções, como o francês Eduardo Camavinga, o espanhol Dean Huijsen e a promessa argentina Franco Mastantuono, acabaram cortados da lista final. O lateral inglês Trent Alexander-Arnold também foi uma ausência notada na lista da Inglaterra.

Estes são os jogadores do Real Madrid na Copa do Mundo: Vinicius Jr., Endrick, Brahim Díaz, Arda Güler, Antonio Rüdiger, Thibaut Courtois, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Kylian Mbappé, David Alaba e Jude Bellingham.

Real Madrid fica fora da convocação da Espanha para Copa do Mundo

O técnico Luis de la Fuente divulgou a lista dos 26 jogadores que defenderão a Espanha na Copa do Mundo de 2026 e, pela primeira vez na história dos Mundiais, o Real Madrid não terá nenhum representante vestindo a camisa da La Fúria. Em contrapartida, o Barcelona lidera a convocação com oito atletas, consolidando sua hegemonia e o papel de pilar da seleção nacional.

A ausência total de madridistas é um fato inédito. Mesmo na Copa de 1950, quando registrou seu menor índice até então, o clube merengue ainda teve um jogador chamado. Nomes como Dani Carvajal e Dean Huijsen, que vinham sendo lembrados com frequência por De la Fuente, acabaram cortados da relação final, surpreendendo o mundo do esporte e deixando o atual campeão europeu sem voz no torneio.