Estatística bizarra de Mbappé expõe crise do Real Madrid na temporada
Astro francês ficou em último lugar entre todos os 344 atletas da La Liga
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A temporada do Real Madrid passou longe de deixar saudades no torcedor. Classificada internamente e pela imprensa espanhola como turbulenta e frustrante, a jornada recente do clube merengue ganhou um ingrediente tático polêmico. Uma estatística revelou que o astro francês Kylian Mbappé é o jogador com menos contribuições defensivas de todo o campeonato.
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O atacante francês ficou na última posição (344º lugar) em um levantamento que inclui todos os atletas de linha da competição e, de forma ainda mais surpreendente, até os goleiros. A falta de intensidade do camisa 9 sem a posse de bola acendeu o debate sobre o equilíbrio coletivo da equipe comandada que foi comandada por Xabi Alonso e Álvaro Arbeloa.
Essa postura omissa de Mbappé no momento defensivo ajuda a explicar o ano abaixo das expectativas do Real Madrid. O time sofreu eliminações dolorosas nas principais frentes: caiu diante do Bayern de Munique na Champions League, acabou superado pelo PSG no Mundial de Clubes e viu o rival Barcelona faturar o título do Campeonato Espanhol.
Em termos ofensivos, o camisa 9 merengue cumpriu o seu papel de goleador e referência ofensiva do Real Madrid. Mbappé balançou as redes 42 vezes e distribuiu 7 assistências ao longo da temporada, sendo a principal arma de definição da equipe.
No entanto, a extrema passividade do francês na fase de pressão e recomposição gerou um buraco tático que os técnicos do Real Madrid não conseguiram resolver, sobrecarregando o meio-campo e o setor defensivo do clube merengue.
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