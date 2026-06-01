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Estatística bizarra de Mbappé expõe crise do Real Madrid na temporada

Astro francês ficou em último lugar entre todos os 344 atletas da La Liga

Pedro Bernardo
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 01/06/2026
14:55
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Mbappé em Real Madrid x Oviedo (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)
imagem cameraMbappé em Real Madrid x Oviedo pela La Liga (Foto: Oscar Del Pozo / AFP)
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A temporada do Real Madrid passou longe de deixar saudades no torcedor. Classificada internamente e pela imprensa espanhola como turbulenta e frustrante, a jornada recente do clube merengue ganhou um ingrediente tático polêmico. Uma estatística revelou que o astro francês Kylian Mbappé é o jogador com menos contribuições defensivas de todo o campeonato.

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Mbappé comemora gol marcado pelo Real Madrid contra o Alavés, pela La Liga
Mbappé comemora gol marcado pelo Real Madrid contra o Alavés, pela La Liga (Foto: Ander Gillenea / AFP)

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O atacante francês ficou na última posição (344º lugar) em um levantamento que inclui todos os atletas de linha da competição e, de forma ainda mais surpreendente, até os goleiros. A falta de intensidade do camisa 9 sem a posse de bola acendeu o debate sobre o equilíbrio coletivo da equipe comandada que foi comandada por Xabi Alonso e Álvaro Arbeloa.

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Mbappé é o jogador com menos contribuição defensiva da La Liga na temporada (Foto: Reprodução / Fotmob)
Mbappé é o jogador com menos contribuição defensiva da La Liga na temporada (Foto: Reprodução / Fotmob)

Essa postura omissa de Mbappé no momento defensivo ajuda a explicar o ano abaixo das expectativas do Real Madrid. O time sofreu eliminações dolorosas nas principais frentes: caiu diante do Bayern de Munique na Champions League, acabou superado pelo PSG no Mundial de Clubes e viu o rival Barcelona faturar o título do Campeonato Espanhol.

Em termos ofensivos, o camisa 9 merengue cumpriu o seu papel de goleador e referência ofensiva do Real Madrid. Mbappé balançou as redes 42 vezes e distribuiu 7 assistências ao longo da temporada, sendo a principal arma de definição da equipe.

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No entanto, a extrema passividade do francês na fase de pressão e recomposição gerou um buraco tático que os técnicos do Real Madrid não conseguiram resolver, sobrecarregando o meio-campo e o setor defensivo do clube merengue.

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