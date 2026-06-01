A temporada do Real Madrid passou longe de deixar saudades no torcedor. Classificada internamente e pela imprensa espanhola como turbulenta e frustrante, a jornada recente do clube merengue ganhou um ingrediente tático polêmico. Uma estatística revelou que o astro francês Kylian Mbappé é o jogador com menos contribuições defensivas de todo o campeonato.

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Mbappé comemora gol marcado pelo Real Madrid contra o Alavés, pela La Liga (Foto: Ander Gillenea / AFP)

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O atacante francês ficou na última posição (344º lugar) em um levantamento que inclui todos os atletas de linha da competição e, de forma ainda mais surpreendente, até os goleiros. A falta de intensidade do camisa 9 sem a posse de bola acendeu o debate sobre o equilíbrio coletivo da equipe comandada que foi comandada por Xabi Alonso e Álvaro Arbeloa.

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Mbappé é o jogador com menos contribuição defensiva da La Liga na temporada (Foto: Reprodução / Fotmob)

Essa postura omissa de Mbappé no momento defensivo ajuda a explicar o ano abaixo das expectativas do Real Madrid. O time sofreu eliminações dolorosas nas principais frentes: caiu diante do Bayern de Munique na Champions League, acabou superado pelo PSG no Mundial de Clubes e viu o rival Barcelona faturar o título do Campeonato Espanhol.

Em termos ofensivos, o camisa 9 merengue cumpriu o seu papel de goleador e referência ofensiva do Real Madrid. Mbappé balançou as redes 42 vezes e distribuiu 7 assistências ao longo da temporada, sendo a principal arma de definição da equipe.

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No entanto, a extrema passividade do francês na fase de pressão e recomposição gerou um buraco tático que os técnicos do Real Madrid não conseguiram resolver, sobrecarregando o meio-campo e o setor defensivo do clube merengue.

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