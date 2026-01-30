Erling Haaland: é craque ou só mídia? Confira a análise do Lance!

Erling Haaland é, indiscutivelmente, um dos maiores goleadores do futebol mundial na atualidade. Aos 25 anos, o "Cometa" norueguês transformou a artilharia da Premier League em sua propriedade particular desde que desembarcou em Manchester. Contudo, mesmo com números que desafiam a lógica, Haaland não escapa dos questionamentos cíclicos da imprensa esportiva. Em um time recheado de estrelas criativas, seria ele apenas o "finalizador perfeito" ou um craque completo capaz de decidir jogos sozinho quando o sistema falha?

Início no Molde: A Lapidação do Diamante (2017–2018) 💎

A primeira amostra do que Haaland se tornaria aconteceu no Molde FK, sob a tutela de Ole Gunnar Solskjær. Em 2017, sua temporada de estreia foi discreta em números, com apenas quatro gols em 20 partidas, mas fundamental para o desenvolvimento físico de um jovem que cresceu 12 centímetros em um único ano. O corpo ainda se adaptava à nova estatura, resultando em dores de crescimento, mas o potencial já era visível.

A explosão veio em 2018. Mais forte e rápido, Haaland marcou 16 gols em 30 jogos, incluindo uma atuação antológica contra o líder Brann, onde anotou quatro vezes em apenas 21 minutos. Ele encerrou o ano como artilheiro do time e recebeu o prêmio de Revelação do Ano da Eliteserien.

Erling Haaland em ação pelo Molde FK (Foto: Divulgação/Site/Molde FK)

Red Bull Salzburg: A Máquina de Gols é Ligada (2019–2020)

Transferido para a Áustria em janeiro de 2019, Haaland teve um início tímido na metade final da temporada 2018/19, jogando apenas cinco vezes e marcando um gol, enquanto se adaptava à intensidade do sistema da Red Bull. Foi na temporada 2019/20 que o mundo conheceu o fenômeno. Em apenas seis meses, ele registrou números de videogame: 29 gols em 22 jogos.

Sua estreia na Champions League foi um cartão de visitas: hat-trick contra o Genk ainda no primeiro tempo. Ele se tornou o primeiro adolescente a marcar em cinco jogos consecutivos na competição. Apesar de alguns problemas menores no joelho e no quadril que o tiraram de três partidas, ele saiu de Salzburgo com dois títulos do Campeonato Austríaco e uma Copa da Áustria no currículo, deixando uma média de mais de um gol por jogo.

Haaland marca gol pelo Red Bull Salzburg (Foto: AFP)

Dortmund e a Consolidação na Elite (2020–2022) 🟡⚫

No Borussia Dortmund, Haaland provou que não era uma promessa passageira. Logo no primeiro jogo com a camisa dos aurinegros, o norueguês, com apenas 34 minutos de jogo, marcou um hat-trick e garantiu a vitória do Dortmund frente ao Augsburg.

Em duas temporadas e meia, ele marcou 86 gols em 89 jogos, conquistando a Copa da Alemanha (DFB-Pokal) de 2021 com dois gols na final. No entanto, foi na Alemanha que o "Cometa" mostrou suas primeiras falhas mecânicas: problemas recorrentes nos flexores do quadril e lesões musculares o fizeram perder 28 jogos ao longo da passagem.

Erling Haaland comemora gol pelo Borussia Dortmund (Foto: INA FASSBENDER / AFP)

Manchester City: Recordes e a Tríplice Coroa (2022–2026) 🏆🤖

A chegada à Inglaterra em 2022 calou os críticos que duvidavam de sua adaptação ao jogo de Pep Guardiola. Logo na estreia (2022/23), quebrou o recorde de gols em uma única edição de Premier League, com 36 gols e foi a peça final para a inédita Tríplice Coroa, vencendo Premier League, FA Cup e a tão sonhada e inédita Champions League. Na temporada seguinte (2023/24), manteve a coroa de artilheiro com 27 gols, adicionando o Mundial de Clubes e a Supercopa da UEFA à galeria.

O ciclo recente (2024/25 e a atual 2025/26) exigiu reinvenção. Com as defesas cada vez mais fechadas, Haaland evoluiu seu jogo de pivô. Mesmo lidando com uma fratura por estresse no pé que o afastou por dois meses no início de 2025, ele retornou para garantir mais um título inglês. Atualmente, lidera a artilharia europeia com 21 gols em 24 jogos na temporada 25/26.

Erling Haaland com a taça da Champions League. (Foto: PAUL ELLIS / AFP)

Seleção da Noruega

Se nos clubes a carreira de Haaland é marcada por títulos coletivos, sua trajetória com a seleção da Noruega vive uma dicotomia cruel entre o desempenho individual assombroso e a frustração dos resultados. Desde sua estreia na equipe principal, o atacante manteve uma média de gols superior à de Cristiano Ronaldo e Messi em seus respectivos países e se transformou rapidamente no maior artilheiro da história da nação, ao superar Jørgen Juve, em outubro de 2024. Atualmente, o atacante soma 55 gols pelos Leões.

Apesar dos números impressionantes, Haaland convivia com o peso de não ter disputado os grandes torneios. A ausência na Copa do Mundo de 2022 e, principalmente, a queda traumática nas Eliminatórias para a Eurocopa de 2024. Porém, nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, Haaland liderou a Noruega em uma grande campanha, com 100% de aproveitamento, gols em todas as partidas e superando a Itália em dois jogos.

O destaque foi na goleada por 11 a 1 sobre a Moldávia, em que o atacante marcou cinco vezes e contribuiu com duas assistências. Artilheiro da competição com 16 gols em oito jogos, o atacante garantiu a seleção norueguesa no Mundial, na qual irá encarar o França, Senegal e uma seleção da Repescagem Mundial no Grupo I.

Haaland comemorando gol da Noruega contra Israel (Foto: Fredrik Varfkell/AFP)

Afinal, Erling Haaland é craque ou só mídia? 🤔

Tentar rotulá-lo como "apenas um empurrador de bolas" é ignorar a complexidade de sua movimentação. Haaland é um especialista de elite e é um craque. Seus números no Red Bull Salzburg e no Borussia Dortmund provam que ele não depende apenas do "super time" do City para marcar; ele é o sistema ofensivo por si só.

Sua média de gols superior a 0,9 por partida ao longo de seis anos na elite europeia é algo que apenas lendas como Messi, Cristiano Ronaldo e Pelé sustentaram. Ele pode não ter a plástica dos dribladores brasileiros, mas sua eficiência brutal e capacidade de decidir campeonatos o colocam no panteão dos maiores camisas 9 da história.

Erling Haaland comemora gol pelo Manchester City (Foto: DARREN STAPLES / AFP)

