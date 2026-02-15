Ex-Palmeiras, Vitor Reis sonha com Copa do Mundo e revela ajuda de Haaland

Conteúdo Especial

Ex-Palmeiras, Vitor Reis, que está emprestado ao Girona, da Espanha, sonha com a possibilidade de disputar a Copa do Mundo de 2026. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o jovem zagueiro de 20 anos também revelou bastidores de sua chegada no Manchester City e detalhes de seu empréstimo ao clube catalão.

Titular absoluto no Girona, Vitor Reis vem sendo uma das principais peças da equipe espanhola comandada por Míchel. O defensor participou de 22 partidas na La Liga, sendo 21 jogos dentre os iniciantes da escalação. As boas atuações fazem com que o zagueiro sonhe alto, como com a Copa do Mundo, embora não tenha convocações para a Seleção Brasileira profissional.

- A gente sempre se imagina em uma Copa do Mundo, trabalha em função disso. Faço meu trabalho, esperam que estejam vendo. Se for pra acontecer, vai acontecer - afirmou o defensor, que acumula algumas convocações para defender a equipe sub-17 do Brasil.

Contratado pelo Manchester City em janeiro de 2025, Vitor Reis também revelou detalhes do seu início no clube, como os treinos com Haaland e Rúben Dias, que é uma das referências do brasileiro. Embora tenha tido apenas sete meses em contato com os atletas do clube inglês, o zagueiro crê em uma evolução.

- No City, fui muito bem recebido por brasileiros e portugueses. Fiz dois irmãos, que foram Ederson e Savinho. Mas Rúben Dias, Matheus Nunes e Bernardo Silva temos uma relação muito boa. Aprendia muito no dia a dia. Rúben Dias é um excelente zagueiro, que eu me inspiro também. O Rúben Dias me ajudava muito, porque era o que falava a minha língua da linha defensiva. A comissão técnica também. O Haaland é um grande jogador. Era muito complicado marcá-lo, fazia muito gol, mas ter jogadores nesse nível para você treinar me ajudava a evoluir.

Por conta da pouca minutagem no Manchester City, Vitor Reis foi emprestado ao Girona, que pertence ao Grupo City. O defensor revelou ter recebido dicas de Savinho, que também atuou no clube espanhol antes sua ida para a Catalunha e celebrou o momento vivido na carreira.

- Conversei com o Savinho, porque ele é um apaixonado por Girona. Desde que surgiu a oportunidade, ele disse para eu vir para cá, que eu seria bem tratado, que tinha um treinador muito bom. O Savinho fez uma ponte. Me ajudou bastante e, quando preciso, ainda converso com ele. Vem sendo uma temporada muito boa para mim, de muito aprendizado. Estou tendo minutos, ganhando experiência. Em janeiro, tive bons jogos. Creio que é fazer o que estou fazendo para tudo dar certo.

Vitor Reis está emprestado ao Girona até o fim da temporada, mas ainda não tem seu futuro definido. O atleta tem contrato com o Manchester City até 2029 e tem a chance de retornar para o clube inglês em 2026/2027.

Vitor Reis em ação em Manchester City x Wydad Casablanca pelo Mundial (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Confira outras respostas de Vitor Reis, do Manchester City

Oferta do Manchester City

- Eu estava de férias, em casa. Meu agente me ligou falando que queria conversar comigo. Eu já pensei que seria algo sobre o interesse de algum clube. Ele me disse que era o Manchester City, ficamos espantados. Saber que o City está atrás de você é motivo de orgulho. Não conversei antes com o Guardiola, mas quando o City chega para conversar com você, não tem escolha.

Primeiro contato com Guardiola

- Eu tive o primeiro contato com ele no meu primeiro dia para tirar as fotos, assinar contrato. Ele me chamou para a salinha dele. A gente fica nervoso, mas ele me deixou muito tranquilo, um ser humano incrível. Foi uma conversa rápida e já treinei. Quando você chega no vestiário e vê os jogadores que estão do seu lado, é uma coisa incrível, você vê que seu trabalho está sendo bem feito e recompensado.

Diferença da Inglaterra para o Brasil

- O treino na Inglaterra é muito intenso. Com muitos poucos erros, você tinha que estar 100% concentrado. Creio que a principal diferença é a intensidade e a qualidade dos jogadores. Na Europa, como zagueiro, você tem que ficar muito com a bola, tem que se sentir confortável com a bola.

Adaptação na Inglaterra

- No começo, a gente sempre estranha. Você está no Brasil com sua família e chega à Inglaterra, em um frio, com outras pessoas, em uma nova liga, mas eu tive muita facilidade por conta dos jogadores. Tinham brasileiros, portugueses, que eu poderia conversar. Isso me facilitou.

Ida para o Girona

- Você tem que saber lidar com tudo isso. Pra mim foi bem tranquilo, porque sempre fui muito cabeça. O que for para ser, vai ser. Quando surgiram essas conversas, falei com minha família. É manter a cabeça focada, ser você mesmo e jogar seu futebol.

Diferença da Espanha para a Inglaterra

- Eu não vejo muito essa diferença, mas creio que a Inglaterra é um pouco mais intensa, mais física. Não posso me dizer onde me sinto mais confortável, mas tenho que me adaptar ao que me pedem, porque são dois campeonatos extremamente competitivos e difíceis.

