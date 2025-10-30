Plataforma revende ingressos para a final da Copa do Mundo por até R$ 300 mil

A venda de ingressos para a Copa do Mundo de 2026 está na segunda fase e a maior parte dos bilhetes nem sequer foi colocada em comercialização ainda. Por ora, apenas os sorteados na primeira etapa, de pré-venda, possuem as entradas em mãos. E alguns deles estão tentando faturar com isso: na plataforma oficial de revenda da Fifa, um ingresso para a final do Mundial do ano que vem pode ser adquirido na hora por US$ 23 mil dólares, o equivalente a R$ 123,26 mil na cotação atual. Mas a própria plataforma mostra que há bilhetes que chegam a US$ 57,5 mil dólares, ou quase R$ 300 mil.

Os valores se referem a entradas para a Categoria 1, setor mais nobre do estádio e cujo preço de tabela está em US$ 6.370 (R$ 34,13 mil).

O Lance! acessou a plataforma de revenda de ingressos da Copa do Mundo em dois momentos esta semana. Todos os setores do estádio têm entradas sendo oferecidas, mas alguns estavam indisponíveis. Na manhã de quinta-feira (30), contudo, era possível comprar o ingresso para a decisão no MetLife, em Nova Jersey, pelos R$ 123,26 mil.

Apesar de os bilhetes estarem disponíveis em uma plataforma da Fifa, a entidade não pode limitar o valor das entradas. Isso porque Canadá e Estados Unidos, dois dos anfitriões do Mundial do próximo ano, não possuem nenhuma lei que restrinja o ágio na revenda de ingressos para shows ou eventos esportivos. Já no México, que também organizará a Copa do Mundo, uma lei federal proíbe a revenda por valor acima do nominal.

Mas a entidade que rege o futebol mundial também acaba lucrando com o ágio. Uma taxa de 15% é cobrada sobre o valor do preço de revenda dos ingressos para a Copa do Mundo. Ao Lance!, a Fifa justificou que a medida garante segurança nas negociações e ajuda a fomentar o desenvolvimento do futebol, já que a maior parte dos valores obtidos com a venda de ingressos para o Mundial é distribuída globalmente para as federações filiadas.

"É importante observar que, como organização sem fins lucrativos, a receita que a Fifa gera com a Copa do Mundo é reinvestida para impulsionar o crescimento do futebol (masculino, feminino e juvenil) em todas as 211 federações membros da Fifa em todo o mundo", declarou a Fifa, em nota oficial. A íntegra pode ser conferida ao final deste texto.

O Lance! apurou que há o entendimento de que os valores oferecidos na plataforma de revenda estão fora da realidade e que devem cair conforme outras fases de vendas ingresso para a Copa do Mundo forem abertas.

Isso porque pouco mais de um milhão de entradas foram comercializadas na primeira fase de venda, de um universo de 7,1 milhões estimados para a Copa do Mundo de 2026. Assim, o entendimento é de que, com o aumento da oferta até o Mundial, os preços de revenda despenquem.

Ingresso para a final da Copa pode ser comprado por mais de R$ 120 mil (Reprodução/Fifa)

Confira nota da Fifa sobre o preço dos ingressos da Copa do Mundo

O modelo de preços adotado reflete, de maneira geral, as práticas de mercado existentes e em desenvolvimento em nossos co-anfitriões para grandes eventos esportivos e de entretenimento diários, incluindo futebol. Estamos focados em garantir acesso justo ao nosso jogo para os fãs atuais e também para os potenciais, e estamos oferecendo ingressos para a fase de grupos a partir de US$ 60, um preço muito competitivo para um grande evento esportivo global. É importante acrescentar que os diagramas que mostram a localização dos ingressos da Categoria 4 à venda não estão em escala e não refletem necessariamente o número de ingressos disponíveis nessa categoria.

A Fifa pode confirmar que manterá as alocações reservadas para categorias específicas de torcedores e que essas alocações terão um preço fixo. Também podemos confirmar que continuaremos a disponibilizar produtos "Siga o seu time".

A plataforma de revenda da Fifa fornecerá aos torcedores que desejam vender ou comprar ingressos no mercado secundário um método seguro para fazê-lo, conforme permitido pela legislação dos Estados Unidos. O fato de o mercado secundário ser legalmente aberto torna necessário ter um modelo de venda de ingressos que reflita nossa responsabilidade de fornecer acesso aos torcedores e, ao mesmo tempo, garantir que o máximo valor possível seja retido para redistribuição no jogo globalmente.

Conforme reconhecido por especialistas externos em venda de ingressos, as taxas de revenda estão alinhadas com as tendências do setor em vários setores esportivos e de entretenimento. Conforme mencionado anteriormente, e importante observar, o fato de que a atividade do mercado secundário é legal em determinados mercados torna necessário ter um modelo de venda de ingressos que reflita nossa responsabilidade de fornecer acesso seguro aos torcedores e garantir que os compradores de ingressos pensem duas vezes antes de potencialmente colocar os ingressos no mercado secundário.

É importante observar que, como organização sem fins lucrativos, a receita que a Fifa gera com a Copa do Mundo é reinvestida para impulsionar o crescimento do futebol (masculino, feminino e juvenil) em todas as 211 federações membros da Fifa em todo o mundo. Na verdade, a Fifa espera reinvestir mais de 90% de seus investimentos orçados para o ciclo 2023-2026 de volta no esporte para impulsionar significativamente o desenvolvimento global do futebol. Sem o apoio financeiro da Fifa, mais de 50% das associações membros da Fifa não poderiam operar.