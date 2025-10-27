A Fifa abriu nesta segunda-feira (27) a segunda fase da venda de ingressos para a Copa do Mundo de 2026. De acordo com a entidade, um lote com mais um milhão de bilhetes está disponível. Assim como aconteceu na primeira etapa, de pré-venda, os interessados ainda precisarão passar por um sorteio para conseguir as entradas.

continua após a publicidade

➡️Canadá deve investir até R$ 5 bilhões para receber a Copa do Mundo

A manifestação de interesse deve ser feita até o meio-dia (de Brasília) desta sexta-feira (31). Para isso, é preciso ter o cadastro no site da Fifa (o Fifa ID) e se inscrever no "Sorteio Antecipado de Ingressos", na aba fifa.com/tickets. Quem se inscreveu na fase de pré-venda, que era exclusiva para clientes Visa, deve repetir o processo.

Os sorteados receberão um aviso da entidade a partir do dia 13 de novembro, e poderão confirmar a compra a partir do dia 15. Residentes de Canadá, Estados Unidos e México, os anfitriões da Copa do Mundo de 2026, poderão comprar os bilhetes três dias antes, a partir do dia 12. Mas a exclusividade será restrita para jogos em seus próprios países.

continua após a publicidade

Ingressos com jogos direcionados serão vendidos após o sorteio da Copa do Mundo

A partir de 5 de dezembro, quando acontecerá o sorteio dos grupos da Copa do Mundo, a Fifa irá abrir a fase de venda de ingressos já com a opção de escolha dos confrontos de interesse. E uma nova fase será aberta meses antes da Copa do Mundo, quando serão comercializados os bilhetes remanescentes.

Os valores dos ingressos não foram oficialmente informados, mas no mês passado o "The Athletic", braço esportivo do "The New York Times", publicou reportagem revelando que assistir à final da Copa do Mundo de 2026 no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pode custar até US$ 6.370 (R$ 34,24 mil, na cotação atual).

continua após a publicidade