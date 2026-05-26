Neymar preocupa; veja situação dos convocados da Seleção de Ancelotti

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Os 26 convocados pelo técnico Carlo Ancelotti começam a se apresentar nesta quarta-feira (27) na Granja Comary, em Teresópolis, para o início da preparação da Seleção Brasileira visando à Copa do Mundo de 2026. Logo nas primeiras horas no centro de treinamento da CBF, os atletas passarão por uma bateria de exames laboratoriais, físicos e clínicos conduzidos pelo departamento médico e de fisiologia da entidade.

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O médico Rodrigo Lasmar e o fisiologista Guilherme Passos comandarão o processo de avaliação ao lado de outros profissionais da comissão técnica. A partir das análises realizadas durante a manhã, Carlo Ancelotti terá um panorama mais claro sobre quais jogadores poderão participar normalmente das primeiras atividades em campo e também sobre o grupo que estará disponível para o amistoso preparatório, contra o Panamá, no dia 31 de maio, no Maracanã.

O Lance! traz abaixo um panorama completo da situação física dos 26 convocados em 2026. A lista mostra quais jogadores chegam zerados para a apresentação na Granja Comary e quais atletas sofreram algum tipo de problema físico ao longo de 2026, além do período de afastamento e do número de partidas perdidas por cada um.

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Neymar e os goleiros estão no radar da comissão técnica

A principal preocupação da comissão técnica envolve Neymar. O camisa 10 sofreu uma pancada na panturrilha no dia 17 de maio, durante partida do Campeonato Brasileiro contra o Coritiba. Antes mesmo da divulgação da lista oficial, a CBF solicitou exames de imagem para acompanhar a situação clínica do jogador. Internamente, porém, existe confiança de que Neymar chegará apto para atuar na estreia da Copa do Mundo, marcada para o dia 13 de junho, diante do Marrocos, em Nova Jersey.

Em nota oficial, a CBF preferiu adotar cautela antes da apresentação do elenco. A entidade destacou que acompanha constantemente a situação médica dos convocados, mas ressaltou que as informações são de responsabilidade dos clubes até a chegada dos atletas à Seleção.

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Outro setor monitorado com atenção é o gol. Alisson retornou aos gramados apenas no último fim de semana após longo período afastado por lesão muscular. Já Ederson também conviveu com problemas físicos ao longo da temporada. Por isso, a comissão técnica optou pela experiência de Weverton, campeão olímpico em 2016 e integrante do grupo da Copa do Catar, como alternativa de segurança para o elenco.

Confira abaixo a situação física dos 26 convocados:

Gráfico com desempenho físico e perda de jogos dos jogadores da Seleção Brasileira em 2026

GOLEIROS

Alisson: sofreu duas lesões em 2026, sendo a principal na coxa. O problema o afastou dos gramados por 62 dias e o tirou de 13 partidas entre Liverpool e Seleção Brasileira. Voltou a atuar no último fim de semana e foi destaque no empate por 1 a 1 com o Brentford;

Ederson: teve dois problemas musculares na coxa entre fevereiro e março. As lesões fizeram o goleiro desfalcar apenas duas partidas do Fenerbahçe. Chega à Copa em boas condições físicas;

Weverton: sofreu uma fissura no dedo da mão direita no fim do ano passado e ficou 86 dias afastado. Recuperado, não desfalcou o Grêmio em nenhum momento de 2026;

DEFENSORES

Gabriel Magalhães: ficou 11 dias afastado e desfalcou apenas a Seleção Brasileira. Manteve regularidade no Arsenal e ainda disputará a final da Champions League contra o PSG, no próximo sábado (30);

Bremer: ficou uma semana fora da Juventus em fevereiro e perdeu apenas uma partida;

Marquinhos: não sofreu lesões em 2026. Atuou em 31 partidas pelo PSG na temporada. No próximo sábado (30), ele estará em campo na final da Champions League, contra o Arsenal;

Ibañez: não teve lesões em 2026. Seu último problema físico ocorreu em 2023, quando defendia a Roma;

Léo Pereira: sofreu um corte na perna entre fevereiro e março de 2026 e desfalcou o Flamengo por apenas uma partida;

Danilo: teve lesão no joelho em janeiro e ficou 22 dias afastado, perdendo seis jogos do Flamengo;

Douglas Santos: não sofreu lesões em 2026;

Alex Sandro: enfrentou problema muscular entre março e abril, ficando 20 dias fora e perdendo cinco partidas;

Wesley: lesionou-se no amistoso contra a França, em março. Ficou 27 dias afastado e perdeu quatro jogos entre Seleção e Roma;

MEIO-CAMPISTAS

Fabinho: não sofreu lesões em 2026 e participou de todas as partidas do Al Ittihad;

Casemiro: ficou apenas uma semana afastado do Manchester United por problema físico e perdeu uma rodada;

Bruno Guimarães: sofreu lesão na coxa e ficou 63 dias fora, desfalcando Newcastle e Seleção em 14 partidas;

Danilo: o volante do Botafogo sofreu lesão na coxa e ficou nove dias afastado, perdendo duas partidas;

Lucas Paquetá: ficou 27 dias fora dos gramados e desfalcou o Flamengo em sete jogos;

Neymar: ficou fora de duas partidas do Santos entre abril e maio por controle de carga. Agora, por conta da lesão na panturrilha, desfalcará o clube em mais três compromissos antes da apresentação. A expectativa da CBF é de que o atacante se apresente em plenas condições;

ATACANTES

Raphinha foi poupado do último jogo do Barcelona na temporada (Foto: Josep LAGO / AFP)

Vini Jr.: não sofreu lesões em 2026;

Raphinha: teve três problemas na coxa em 2026. Ao todo, ficou 54 dias afastado e perdeu 11 partidas entre Barcelona e Seleção Brasileira;

Gabriel Martinelli: não sofreu lesões em 2026;

Rayan: não sofreu lesões em 2026;

Luiz Henrique: não sofreu lesões em 2026;

Matheus Cunha: sofreu problema no quadril em abril, ficou 12 dias afastado e perdeu apenas uma partida do Manchester United;

Igor Thiago: não sofreu lesões em 2026 após se recuperar de dois graves problemas físicos em 2024;

Endrick: não sofreu lesões em 2026.

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