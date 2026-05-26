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imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSeleção Brasileira

CBF prepara blindagem para a Seleção na Granja Comary; veja fotos

Todo o entorno do CT da Seleção foi coberto para impedir visualização dos campos

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Marcio Dolzan
Enviado Especial
Márcio Iannacca
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Lucas Bayer
Enviado Especial
Dia 26/05/2026
10:30
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Funcionários terminam fechamento de grades na Granja Comary
imagem cameraFuncionários terminam fechamento de grades na Granja Comary (Foto: Lucas Bayer/Lance!)
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TERESÓPOLIS - Carlo Ancelotti terá a paz e o sossego tradicionais da Granja Comary para iniciar a preparação da Seleção para a Copa do Mundo, e dessa vez potencializados por uma blindagem extra: a CBF tratou de cobrir toda a extensão de grades que circundam o CT da Seleção, o que impede que qualquer pessoa consiga visualizar os treinos mesmo à distância.

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A medida não é exatamente nova — algo parecido já foi feito nos tempos de Tite —, mas dessa vez a cobertura preta chama mais atenção e dá uma verdadeira cara de blindagem para os treinos da Seleção. Na manhã desta terça-feira (25), a reportagem do Lance! registrou funcionários contratados pela confederação fazendo os últimos ajustes.

Uma placa na entrada do CT ainda tem um aviso direto: "proibido drone". Na manhã desta terça, porém, um desses equipamentos foi visto sobrevoando o acesso.

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Placa informa proibição de drones na Granja Comary
Placa informa proibição de drones na Granja Comary (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

A Seleção Brasileira se apresenta oficialmente nesta quarta-feira (26) para uma agenda de quatro dias de treinos em Teresópolis, que incluirá avaliações físicas dos jogadores. O primeiro dia será totalmente fechado.

Entre quinta e sábado, Ancelotti comandará os treinos em um dos cinco campos da Granja Comary. A preparação terá foco no amistoso de domingo (31), com o Panamá, no Maracanã. A partida, marcada para às 18h30 (de Brasília), terá casa cheia e servirá como despedida da Seleção rumo à Copa do Mundo.

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Acesso à Granja resgata tradição de pintura de ruas para a Copa

Assim que os jogadores se apresentarem na Granja Comary, eles irão se deparar com a frase: "Traz a torcida que a gente traz o resto". Além da mensagem, expressões como "Brasil" e "Bate no Peito" também estão sendo pintadas na rua que dá acesso ao CT da Seleção.

Acesso ao CT da Seleção tem rua pintada com expressões de apoio à Seleção
Acesso ao CT da Seleção tem rua pintada com expressões de apoio à Seleção (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

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