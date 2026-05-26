Rival do Brasil na Copa, Marrocos enfrenta Burundi em últimos testes antes da convocação
Lista oficial de convocados deve ser divulgada ainda nesta terça-feira
Adversário do Brasil na Copa do Mundo, Marrocos faz amistoso nesta terça-feira contra o Burundi, como preparação para a disputa do Mundial. O confronto será um dos últimos testes da equipe de Mohamed Ouahbi, que deve anunciar os 26 convocados de Marrocos após a partida..
Onde assistir?
O amistoso será transmitido pelo canal de streaming FIFA+. A bola rola às 12h (de Brasília).
Prováveis escalações:
Marrocos
Munir El Kajoui; Mohamed Chibi, Soufiane Bouftini, Ismael Baouf e Youssef Belammari; Imran Louza, Ayyoub Bouaddi, Sofiane Boufal, Rayane Bounida e Ismael Saibari; Ayoub El Kaabi.
Burundi
Jonathan Nahimana; Christophe Nduwarugira, Omar Moussa, Akbar Muderi, Abdul Karim Nizigiyimana e Marco Weymans; Jean Girumugisha, Mokono Eldhino, Jordi Liongola e Abedi Bigirimana; Bienvenue Kanakimana.
Além de Burundi, a equipe árabe ainda fará mais dois amistosos: contra Madagascar (2 de junho) e Noruega (7 de junho). Marrocos será o primeiro adversário da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, que começa no dia 11 de junho. O jogo de estreia, contra o Brasil, será no dia 13 de junho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.
Confira como ficaram os grupos da Copa do Mundo de 2026
GRUPO A
México
África do Sul
Coreia do Sul
Vencedor repescagem Uefa (Tchéquia/Irlanda/Dinamarca/Macedônia do Norte)
GRUPO B
Canadá
Vencedor repescagem Uefa (Itália/Irlanda do Norte/País de Gales/Bósnia e Herzegovina)
Catar
Suíça
GRUPO C
Brasil
Marrocos
Haiti
Escócia
GRUPO D
Estados Unidos
Paraguai
Austrália
Repescagem Uefa (Turquia/Romênia/Eslováquia/Kosovo)
GRUPO E
Alemanha
Curaçao
Costa do Marfim
Equador
GRUPO F
Holanda
Japão
Repescagem Uefa (Ucrânia/Suécia/Polônia/Albânia)
Tunísia
GRUPO G
Bélgica
Egito
Irã
Nova Zelândia
GRUPO H
Espanha
Cabo Verde
Arábia Saudita
Uruguai
GRUPO I
França
Senegal
Repescagem Mundial (Bolívia/Suriname/Iraque)
Noruega
GRUPO J
Argentina
Argélia
Áustria
Jordânia
GRUPO K
Portugal
Repescagem Mundial (Rep. Congo/Jamaica/Nova Caledônia)
Uzbequistão
Colômbia
GRUPO L
Inglaterra
Croácia
Gana
Panamá
