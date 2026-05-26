imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCopa do Mundo

Rival do Brasil na Copa, Marrocos enfrenta Burundi em últimos testes antes da convocação

Lista oficial de convocados deve ser divulgada ainda nesta terça-feira

Redação Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 26/05/2026
09:49
Marrocos está no Grupo C da Copa do Mundo com o Brasil (Foto: Franck Fife/AFP)
Adversário do Brasil na Copa do Mundo, Marrocos faz amistoso nesta terça-feira contra o Burundi, como preparação para a disputa do Mundial. O confronto será um dos últimos testes da equipe de Mohamed Ouahbi, que deve anunciar os 26 convocados de Marrocos após a partida.. 

Onde assistir?

O amistoso será transmitido pelo canal de streaming FIFA+. A bola rola às 12h (de Brasília).

Prováveis escalações:

Marrocos

Munir El Kajoui; Mohamed Chibi, Soufiane Bouftini, Ismael Baouf e Youssef Belammari; Imran Louza, Ayyoub Bouaddi, Sofiane Boufal, Rayane Bounida e Ismael Saibari; Ayoub El Kaabi.

Burundi

Jonathan Nahimana; Christophe Nduwarugira, Omar Moussa, Akbar Muderi, Abdul Karim Nizigiyimana e Marco Weymans; Jean Girumugisha, Mokono Eldhino, Jordi Liongola e Abedi Bigirimana; Bienvenue Kanakimana.

Marrocos enfrenta o Praguai no último amistoso pré Copa do Mundo. (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)

Além de Burundi, a equipe árabe ainda fará mais dois amistosos: contra Madagascar (2 de junho) e Noruega (7 de junho). Marrocos será o primeiro adversário da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, que começa no dia 11 de junho. O jogo de estreia, contra o Brasil, será no dia 13 de junho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey

Confira como ficaram os grupos da Copa do Mundo de 2026

GRUPO A
México
África do Sul
Coreia do Sul
Vencedor repescagem Uefa (Tchéquia/Irlanda/Dinamarca/Macedônia do Norte)

GRUPO B
Canadá
Vencedor repescagem Uefa (Itália/Irlanda do Norte/País de Gales/Bósnia e Herzegovina)
Catar
Suíça

GRUPO C
Brasil
Marrocos
Haiti
Escócia

GRUPO D
Estados Unidos
Paraguai
Austrália
Repescagem Uefa (Turquia/Romênia/Eslováquia/Kosovo)

GRUPO E
Alemanha
Curaçao
Costa do Marfim
Equador

GRUPO F
Holanda
Japão
Repescagem Uefa (Ucrânia/Suécia/Polônia/Albânia)
Tunísia

GRUPO G
Bélgica
Egito
Irã
Nova Zelândia

GRUPO H
Espanha
Cabo Verde
Arábia Saudita
Uruguai

GRUPO I
França
Senegal
Repescagem Mundial (Bolívia/Suriname/Iraque)
Noruega

GRUPO J
Argentina
Argélia
Áustria
Jordânia

GRUPO K
Portugal
Repescagem Mundial (Rep. Congo/Jamaica/Nova Caledônia)
Uzbequistão
Colômbia

GRUPO L
Inglaterra
Croácia
Gana
Panamá

