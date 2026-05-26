CBF freta helicópteros e monta logística especial para Seleção

TERESÓPOLIS — A preparação da Seleção Brasileira para a disputa da Copa do Mundo terá um novo modelo de logística implantado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na apresentação dos jogadores. Diferentemente de outras temporadas, quando alguns atletas chegavam à concentração utilizando meios próprios — incluindo helicópteros particulares e veículos pessoais —, a entidade decidiu padronizar completamente o transporte dos convocados durante o período de preparação na Granja Comary.

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A medida faz parte de um planejamento elaborado pela direção da CBF para garantir maior organização, agilidade e igualdade no tratamento entre os jogadores. Desta vez, todos os atletas utilizarão exclusivamente o transporte disponibilizado pela entidade. A ideia é evitar qualquer diferenciação na chegada dos convocados, independentemente do status ou da estrutura pessoal de cada um.

Nos últimos anos, algumas apresentações chamaram atenção justamente pelo formato individualizado. O atacante Neymar, por exemplo, chegou em determinadas ocasiões utilizando helicóptero particular, enquanto outros atletas desembarcavam de carro ou em veículos organizados por empresários e assessores. Agora, a nova diretriz da CBF impede qualquer tipo de deslocamento privado até a concentração.

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Nem mesmo jogadores que possuem aeronaves próprias poderão utilizar seus helicópteros durante a apresentação. A logística será integralmente coordenada pela entidade, que fretou helicópteros para realizar o transporte dos atletas até a Granja Comary, em Teresópolis. O objetivo principal é criar um padrão único de chegada e reforçar internamente a ideia de grupo, sem privilégios individuais.

Além da questão simbólica, a CBF também entende que a medida ajuda na fluidez operacional da apresentação. O deslocamento até Teresópolis costuma sofrer impacto do trânsito intenso na subida da serra, especialmente em horários de pico. Com os voos organizados pela própria entidade, a comissão técnica consegue controlar melhor os horários de chegada e o cronograma das atividades iniciais.

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A preparação da Seleção começa oficialmente nesta quarta-feira. Durante a manhã, os jogadores passarão por exames médicos e laboratoriais antes do início efetivo das atividades em campo. Já na parte da tarde, a comissão técnica comandará o primeiro treinamento na Granja Comary. A tendência é que esta atividade inicial seja realizada com portões fechados para a imprensa, repetindo um padrão adotado em períodos recentes de preparação da equipe nacional.

A delegação permanecerá treinando em Teresópolis até o próximo sábado. Depois disso, a Seleção Brasileira seguirá para o Rio de Janeiro, onde finaliza os últimos ajustes antes do amistoso diante do Panamá.

A partida será disputada no domingo, às 18h30, no Maracanã, e servirá como um teste para o time de Ancelotti. Logo após o compromisso no Rio, a programação da delegação segue intensa. Na segunda-feira (1), o grupo embarca para os Estados Unidos, um dos países que receberá a Copa do Mundo deste ano.

Internamente, a CBF trata esta preparação como estratégica não apenas dentro de campo, mas também na construção de um ambiente mais uniforme entre os atletas. A padronização da logística é vista como mais um passo da entidade para reforçar disciplina, organização e senso coletivo na nova fase da Seleção Brasileira.

Calendário do Brasil na Copa do Mundo

Brasil x Marrocos - 1ª rodada - 13 de junho (sábado) - 19h de Brasília (18h no horário local) - Estádio MetLife - New Jersey-Nova York/EUA

Brasil x Haiti - 2ª rodada - 19 de junho (sexta-feira) - 21h30 de Brasília (20h30 no horário local) - Estádio Lincoln Financial Field - Filadélfia/EUA

Escócia x Brasil - 3ª rodada - 24 de junho (quarta-feira) - 19h de Brasília (18h no horário local) - Estádio Hard Rock - Miami/EUA

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