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imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCopa do Mundo

Fora da Copa, Itália divulga convocação para amistosos

Seleção se encontra sem um treinador após renuncia do anterior

Mariana Quélhas
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 26/05/2026
09:46
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Donnarumma defendendo a seleção italiana nas Eliminatórias de 2025.
imagem cameraDonnarumma em ação pela Itália nas Eliminatórias Europeias (Foto: Stefano RELLANDINI / AFP)
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Ainda sob o impacto da traumática eliminação na repescagem para a Copa do Mundo 2026 diante da Bósnia, a Itália deu o primeiro passo para o seu recomeço. A Federação Italiana (FIGC) divulgou a lista de convocados para os amistosos de junho com uma reformulação radical.

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Sob o comando de uma comissão técnica interina, já que o substituto definitivo para o cargo ainda não foi anunciado, a Azzurra decidiu rejuvenescer o elenco, apoiando-se na liderança do capitão e veterano Gianluigi Donnarumma para guiar uma nova geração de promessas.

O chamado escancara a urgência de um novo ciclo. Nomes badalados deram lugar a jovens que despontam no cenário nacional e europeu, como o defensor Davide Bartesaghi e os meio-campistas Cher Ndour e Niccolò Pisilli. No ataque, a grande expectativa gira em torno de rostos novos como Francesco Camarda e Luca Koleosho, encarregados de devolver o poder ofensivo a uma seleção que precisa, acima de tudo, recuperar a sua identidade.

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Confira abaixo a convocação completa para os compromissos de junho:

Lista completa da convocação italiana

Goleiros

Giovanni Daffara (Avellino), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Lorenzo Palmisani (Frosinone);

Defensores

Honest Ahanor (Atalanta), Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Chiarodia (Borussia Mönchengladbach), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Costantino Favasuli (Catanzaro), Filippo Mané (Borussia Dortmund), Marco Palestra (Cagliari), Luca Reggiani (Borussia Dortmund);

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Meio-campistas

Matteo Dagasso (Venezia), Giacomo Faticanti (Juventus Next Gen), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma), Lorenzo Venturino (Roma);

Atacantes

Francesco Camarda (Lecce), Luigi Cherubini (Sampdoria), Jeff Ekhator (Gênova), Francesco Pio Esposito (Inter de Milão), Seydou Fini (Frosinone), Samuele Inacio (Borussia Dortmund) e Luca Koleosho (Paris FC).

Samuele Inácio foi convocado para os amistosos pela Itália.
Samuele Inácio em ação pela seleção italiana. (Foto: Reprodução/Instagram)

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