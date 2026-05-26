Ainda sob o impacto da traumática eliminação na repescagem para a Copa do Mundo 2026 diante da Bósnia, a Itália deu o primeiro passo para o seu recomeço. A Federação Italiana (FIGC) divulgou a lista de convocados para os amistosos de junho com uma reformulação radical.

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Sob o comando de uma comissão técnica interina, já que o substituto definitivo para o cargo ainda não foi anunciado, a Azzurra decidiu rejuvenescer o elenco, apoiando-se na liderança do capitão e veterano Gianluigi Donnarumma para guiar uma nova geração de promessas.

O chamado escancara a urgência de um novo ciclo. Nomes badalados deram lugar a jovens que despontam no cenário nacional e europeu, como o defensor Davide Bartesaghi e os meio-campistas Cher Ndour e Niccolò Pisilli. No ataque, a grande expectativa gira em torno de rostos novos como Francesco Camarda e Luca Koleosho, encarregados de devolver o poder ofensivo a uma seleção que precisa, acima de tudo, recuperar a sua identidade.

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Confira abaixo a convocação completa para os compromissos de junho:

Lista completa da convocação italiana

Goleiros

Giovanni Daffara (Avellino), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Lorenzo Palmisani (Frosinone);

Defensores

Honest Ahanor (Atalanta), Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Chiarodia (Borussia Mönchengladbach), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Costantino Favasuli (Catanzaro), Filippo Mané (Borussia Dortmund), Marco Palestra (Cagliari), Luca Reggiani (Borussia Dortmund);

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Meio-campistas

Matteo Dagasso (Venezia), Giacomo Faticanti (Juventus Next Gen), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma), Lorenzo Venturino (Roma);

Atacantes

Francesco Camarda (Lecce), Luigi Cherubini (Sampdoria), Jeff Ekhator (Gênova), Francesco Pio Esposito (Inter de Milão), Seydou Fini (Frosinone), Samuele Inacio (Borussia Dortmund) e Luca Koleosho (Paris FC).

Samuele Inácio em ação pela seleção italiana. (Foto: Reprodução/Instagram)

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