Movimento tímido e homenagens a Neymar antecedem embarque da Seleção rumo à Copa

Um movimento tímido no Aeroporto do Galeão aguarda a Seleção Brasileira nesta segunda-feira (1º), antes do embarque da delegação rumo aos Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo. A partida está marcada para as 12h (de Brasília).

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Cerca de 60 pessoas se juntaram para esperar o ônibus que leva os jogadores ao aeroporto. Sem grande cantoria e agitação, os presentes se concentraram próximos ao Salão Nobre, onde os atletas e a comissão técnica embarcarão.

O Lance! conversou com parte dos torcedores, que, em maioria, destacaram a presença de Neymar no elenco brasileiro. Um grupo de crianças aproveitou para mandar pedidos ao craque, com direito a comemoração especial, cuidados médicos e gol na Copa.

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Quem também homenageou o camisa 10 foi Fabrício, que sentiu falta do jogador do Santos no amistoso com o Panamá.

— Ele fez falta na questão da armação das jogadas ali no meio de campo. Então, faltou um ponto de ligação ali da defesa com o ataque, ficou um buraco ali no meio. E talvez, se ele estivesse dentro de campo, ele ocupasse esse espaço ali. Embora a condição física dele não esteja uma das melhores no momento para correr esse espaço todo no meio de campo, mas acho que ele conseguiria armar boas jogadas ali pelo meio — disse o torcedor.

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Torcedores aguardam no aeroporto antes de embarque da Seleção Brasileira à Copa do Mundo (Foto: João Pedro Rodrigues / Lance!)

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