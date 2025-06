A Holanda goleou Malta por 8 a 0, nesta terça-feira (10), em Groningen, pelas Eliminatórias Européias para a próxima Copa do Mundo. Memphis marcou dois gols, chegou a 50 tentos com a camisa laranja e empatou com Van Persie na artilharia histórica da seleção. Van Dijk, Simons, Lang, Van de Ven, e Malen, duas vezes, completaram o placar.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Recordista

O holandês segue batendo marcas com a camisa de sua seleção. Em março, o atacante do Corinthians chegou ao centésimo jogo com o uniforme laranja. Camisa 10, o jogador é uma das referências da equipe.

Ranking da artilharia

1º - Memphis - 50 gols 1º - Van Persie - 50 gols 3º - Huntelaar - 42 gols 4º - Patrick Kluivert - 40 gols 5º - Dennis Bergkamp - 37 gols

Memphis é festejado por companheiros da Holanda após marcar gol contra Malta (Foto: Koen Van Weel/AFP)

Como foi o jogo?

Atuando na Holanda, a equipe treinada por Ronald Koeman não deu chances para o time de Malta. Os mandantes controlaram os primeiros 45 minutos, com muita intensidade e sufocou o adversário, que apresentou uma atuação modesta.

continua após a publicidade

O primeiro gol do jogo foi de Memphis. O atacante do Corinthians cobrou pênalti com perfeição, no canto direito do goleiro, e abriu o placar. Pouco depois, o jogador marcou seu 50º tento após finalizar de primeira na entrada da área. Van Dijk, de cabeça, fez o terceiro.

A segunda etapa foi ainda mais tranquila. Com superioridade técnica e física, a Holanda dominou o adversário e marcou cinco gols, fechando o placar com uma goleada acachapante por 8 a 0. Memphis deixou o gramado aos 26 minutos para a entrada de Malen, que também fez dois gols.

continua após a publicidade

Situação na tabela

A Holanda disputou suas primeiras rodadas nas Eliminatórias nesta Data Fifa, pois na última disputou as quartas de final da Liga das Nações contra a Espanha, na qual foi eliminada nos pênaltis. A equipe comandada por Koeman lidera o Grupo G do torneio com seis pontos, mesmo número da Polônia, vice-líder, mas com menos saldo. Apenas o líder garante vaga direta na Copa do Mundo de 2026.