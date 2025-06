Ex-Corinthians é surpresa na lista do PSG para o Mundial

Gabriel Moscardo, revelado pelo Corinthians e atualmente no PSG, foi convocado pelo francês para defender a equipe durante o Super Mundial de Clubes, entre junho e julho, nos EUA. Com 19 anos, o volante volta a ter oportunidades no gigante europeu.

O jogador deixou o Corinthians para atuar no PSG em janeiro de 2024. O clube francês gastou 20 milhões de euros (aproximadamente R$ 107 milhões na cotação da época), além de 2 milhões de euros (aproximadamente R$ 10,7 milhões).

Mesmo com a expectativa, o jogador pouco atuou pelo atual campeão da Champions League. No mesmo ano, Gabriel Moscardo foi emprestado ao Reims, também da França, onde atuou por 10 partidas, com um gol marcado. Luís Enrique chamou o volante, que tem a oportunidade de fazer a sua estreia.

Carreira no Corinthians

Gabriel Moscardo subiu aos profissionais em 2023, promovido por Vanderlei Luxemburgo. Mesmo sem tantas oportunidades nas categorias de base, foram 12 jogos com a categoria sub-20, o volante garantiu a titularidade em suas primeiras oportunidades.

Entre os profissionais, Gabriel Moscardo fez 27 jogos pelo Corinthians e marcou um gol. O jogador é considerado uma das maiores promessas do futebol brasileiro. O volante disputou nove partidas pela equipe sub-20 do Brasil, com um gol marcado. Posteriormente, esteve em um jogo da Seleção Olímpica.

Calendário do PSG no Mundial

O clube francês conquistou o título da Champions League sobre a Inter de Milão após uma goleada por 5 a 0. Mais jogadores devem ter oportunidades na disputa do Super Mundial de Clubes da Fifa, nos EUA, entre junho e julho.

O PSG está no grupo B da competição mundial e disputará duas vagas contra Atlético de Madrid, da Espanha, Seatlle Sounders, dos EUA, e o Botafogo. A partida contra os cariocas marcará o duelo entre os atuais campeões da Champions League e Libertadores.