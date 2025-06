Memphis Depay, do Corinthians, precisou de apenas 16 minutos para igualar o recorde de número de gols por um jogador pela Laranja Mecânica. O feito aconteceu no primeiro tempo da partida entre Holanda e Malta, pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. Nas redes sociais, torcedores alvinegros comemoraram a boa atuação do atacante nos 45 minutos iniciais.

Aos 9', Depay abriu o placar do jogo com gol de pênalti. Com o pé direito, acertou o canto esquerdo da baliza, sem chances para o goleiro que pulou para o lado oposto. Em seguida, Dumfries avançou pelo lado direito e encontrou o camisa 10 do Timão livre na entrada da área. A finalização, por sua vez, carimbou as redes adversárias de forma potente. Confira a reação da web:

Diante dos dois gols marcados, Memphis vê uma grande oportunidade para se tornar o maior artilheiro da história da Holanda. No passado, o atacante já havia ultrapassado nomes históricos, como Cruyff, Van Nistelrooy, Bergkamp e Kluivert. Agora, ele está ao lado de Van Persie como os maiores artilheiros da história da Laranja, com 50 gols cada. Na última rodada, a Holanda estreou nas Eliminatórias com vitória sobre a Finlândia, por 2 a 0, com gol do craque do Corinthians.

Em terceiro no Grupo G das Eliminatórias, a Holanda busca legitimar a vitória sobre Malta, lanterna do grupo, e se aproximar da Polônia, atual líder. Para o confronto, Ronald Koeman escalou a seleção com força máxima para o duelo. Usando a camisa 10, Memphis forma trio de ataque ao lado de Xavi Simons, do Leipizig, e Cody Gakpo, do Liverpool.

