Torcedor do Palmeiras lembra crítica de Felipão a Vitor Roque: ‘Dificuldade’

O Verdão empatou com o Mirassol por 1 a 1, pelo Brasileirão, nesta quarta-feira (16). Após a partida, Vitor Roque, do Palmeiras, foi alvo de críticas mais uma vez. Um torcedor lembrou de uma fala do técnico Felipão quando eles estavam juntos no Athletico Paranaense.

Desde a chegada de Vitor Roque ao Palmeiras, o jovem atacante não conseguiu corresponder às expectativas da torcida. Apesar da grande entrega em campo, o momento técnico do atleta não é o melhor ainda.

Depois da partida contra o Mirassol, um torcedor resgatou uma fala de Felipe Scolari sobre Vitor Roque, na época que o atacante vivia um grande momento no Athletico.

- O Vitor Roque é uma incógnita. São 17 anos, é um jogador que ainda tem dificuldades em alguns trabalhos técnicos, porque ele com 15 era profissional. Então, não aprendeu algumas coisas. De vez em quando, nos treinamentos, paramos uma jogada, para explicar coisas que se fazem no júnior - declarou Felipão sobre Vitor Roque, do Palmeiras, quando era técnico do Athletico.

Veja fala completa de Felipão sobre Vitor Roque, do Palmeiras

Abel defende o jogador após jogo contra o Mirassol

Maior contratação da história do Palmeiras, Vitor Roque tem enfrentado dificuldades de adaptação após o período na Europa e, até o momento, não correspondeu ao investimento feito pela diretoria dentro de campo.

Abel Ferreira, no entanto, acredita ser um dos responsáveis pelo baixo rendimento da equipe no ano e voltou a defender o planejamento esportivo do Palmeiras, que adotou nova postura na janela de transferências e passou a apostar em jovens com potencial de revenda e possibilidade de exercer mais de uma função.

- Vitor Roque foi para a Europa e voltou. Agora, vai ter que melhorar seu desempenho em campo. Ele já foi convocado para a seleção brasileira, mas precisa assumir que está em má fase e trabalhar. Fico com a sensação de que ele joga com 50 kg nas costas, por causa do valor investido em sua contratação - afirmou em coletiva.