De olho na Copa, Marrocos investe bilhões em modernização da malha aérea

O primeiro-ministro do Marrocos, Aziz Akhannouch firmou, nesta sexta-feira (25), um acordo estratégico com a Autoridade Nacional de Aeroportos (ONDA) que prevê a aplicação de 38 bilhões de dirhams (cerca de R$ 23,4 bilhões) ao longo de cinco anos. A iniciativa ocorre em um momento estratégico, já que o país se prepara para receber a Copa do Mundo da Fifa em 2030.

O programa dará prioridade à ampliação e modernização dos aeroportos de Marrakech, Agadir, Tânger e Fez. Entre as obras mais significativas estão um novo terminal internacional que funcionará como hub regional e a construção de uma pista adicional no Aeroporto Internacional Mohammed V, em Casablanca – intervenções que somam 25 bilhões de dirhams. Os 13 bilhões restantes serão destinados à manutenção, atualização tecnológica e aquisição de terrenos, o que deve garantir mais eficiência e flexibilidade à rede de transporte aéreo.

Segundo Akhannouch, o plano reforça o papel do país como referência na aviação no norte da África. As ações integram a estratégia “Airports 2030”, cuja meta é dobrar a capacidade de atendimento para 80 milhões de passageiros até o fim da década, acompanhando a expansão da Royal Air Maroc, companhia aérea nacional. Como parte desse esforço, já está previsto um investimento adicional de 28 bilhões de dirhams para construir um novo aeroporto em Casablanca, vizinho ao atual Mohammed V, projetado para receber 40 milhões de viajantes e operar rotas intercontinentais de longa duração.

Além de viabilizar a logística para a Copa do Mundo, o governo destaca que a modernização impulsionará a integração regional, a economia e a coesão social. A assinatura do acordo contou com a presença de ministros e autoridades ligadas aos setores de turismo, transportes e orçamento, além de representantes da ONDA e de órgãos responsáveis pela gestão das participações estatais. O projeto tem como pilares a inovação, a qualidade dos serviços e a sustentabilidade.

Aziz Akhannouch é um dos homens mais importantes da política do Marrocos (Foto: AFP)

Copa do Mundo de 2030

Espanha, Marrocos e Portugal serão as sedes oficiais da Copa de 2030. Sem concorrência, a decisão foi confirmada pelo presidente da Fifa, Gianni Infantino. Argentina, Paraguai e Uruguai também recebem jogos por conta da celebração dos 100 anos da primeira edição do torneio, que ocorreu em 1930, no Uruguai. Contudo, as partidas da América do Sul vão ocorrer na semana anterior à abertura da competição.

O formato será igual ao de 2026, com 48 seleções divididas em 12 grupos com quatro cada, somando, ao todo, 104 partidas. O local da final também ainda não está definido.