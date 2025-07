A IFAB (International Football Association Board) segue debatendo mudanças para o futebol e um dos primeiros campeonatos a vivenciar as novas regras pode ser a Copa do Mundo de 2026. De acordo com a imprensa internacional, a entidade estuda alterar determinações para pênaltis e para o uso da arbitragem de vídeo.

Nesta quinta-feira (17), o Marca publicou a informação de que o IFAB estuda mudar a regra das cobranças de pênalti dentro dos jogos. O jornal informou que as penalidades máximas poderiam não ter mais rebotes.

Julián Alvarez cobra pênalti em partida do Atlético de Madrid pela Champions League (Foto: Reprodução/Atleti)

A proposta sugere que, em caso de pênalti perdido, o jogo será reiniciado com um tiro de meta para o adversário. Segundo o jornal espanhol, a mudança tem apoio entre dirigentes de futebol "que acreditam que os pênaltis devem ser convertidos em uma cobrança única", assim como nas disputas de pênalti em partidas eliminatórias que usam a medida como critério de desempate.

Ainda segundo o jornal, o principal argumento utilizado é o de que os pênaltis costumam dar uma chance maior aos times de marcarem um gol do que o que a infração cometida impediu de acontecer. Outro ponto levantado é de que os goleiros ficam em desvantagem por já precisarem permanecer com um dos pés sobre a linha do gol na hora da cobrança.

Além disso, as discussões sobre invasões à área no momento das cobranças não aconteceriam mais, já que os jogadores não poderiam brigar pelo rebote.

Uso do VAR também entra no debate

A IFAB também pode debater mudanças para o uso do VAR, que poderia ser expandido na Copa do Mundo. A possibilidade é de que a arbitragem de vídeo possa atuar em lances que hoje não são permitidos.

Alguns dos exemplos envolvem a aplicação de segundos cartões amarelos, que culminam na expulsão do atleta advertido. Dependendo do caso, os árbitros poderão rever a decisão e não expulsar um atleta pela aplicação de um segundo cartão amarelo.

Raphael Claus, árbitro da Fifa (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

Recentemente, um lance no clássico entre Corinthians e Santos chamou a atenção pela expulsão do lateral Escobar. O jogador do time da Baixada Santista já tinha recebido o primeiro cartão e foi advertido novamente pelo árbitro Raphael Claus após uma confusão com o volante do Corinthians José Martínez.

Como a decisão não pôde ser revista, o Santos ficou com um jogador a menos no jogo. Muitos torcedores criticaram a ação do árbitro e apontaram que ele se esqueceu de que Escobar já havia sido punido.

Mudanças recentes da IFAB

Em julho, a IFAB iniciou a transição com novas regras para o futebol mundial. Uma delas diz respeito ao contato com o árbitro da partida. A partir da implementação, apenas o capitão será autorizado a conversar com a arbitragem em campo.

Além disso, os goleiros passaram a ter um limite de tempo para reiniciar o jogo após realizarem defesas com as mãos. Atualmente, o prazo é de oito segundos, com possíveis punições em caso de infração.

Mais recentemente, o órgão alterou a regra sobre os dois toques em cobranças de pênalti depois do caso envolvendo Julián Álvarez, do Atlético de Madrid. Agora, se o episódio acontecer de forma acidental, a cobrança deverá ser repetida e não anulada.