O sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026 será apenas em dezembro, mas a CBF já trabalha para definir o local que servirá como base de treinos no Mundial do próximo ano. Uma equipe esteve nos Estados Unidos avaliando alguns dos locais já designados pela Fifa e outros que podem servir para a Seleção Brasileira fazer a preparação antes da Copa, incluindo amistosos. Outras cidades serão visitadas nos próximos meses. Mas a questão que fica é: por que avaliar os locais antes mesmo de saber onde o Brasil irá jogar?

Uma das razões passa por matemática simples: até este momento, o Brasil disputa centros de treinamentos com outras nove seleções já garantidas na Copa do Mundo — os países-sedes Estados Unidos, México e Canadá não entram nessa conta. Em dezembro, serão outras 44.

Integrantes do Departamento de Seleções da CBF já estiveram em Orlando, Seattle e Portland, e a entidade pretende fazer visitas técnicas a outras cidades nos próximos meses. A intenção é mapear diferentes opções e deixar o sorteio da Copa do Mundo apenas para "bater o martelo". Mas nada impede que o Brasil defina sua base de preparação para o Mundial antes disso.

Em 2018, a CBF confirmou que ficaria em Sochi dias antes da escolha das chaves da Copa do Mundo da Rússia. A estrutura da cidade, o clima e o fato de a Seleção Brasileira voar em voos fretados deram à entidade essa opção. E o mesmo já havia sido feito quatro anos antes, quando a Granja Comary ficou definida como base da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2014 independentemente de qualquer coisa.

Lista da Fifa já tem 62 opções de bases de treinamentos para a Copa do Mundo

Desde o ano passado a Fifa vem selecionando os chamados "base camps", locais que ofereçam estrutura com Centro de Treinamento e hospedagem capazes de atender às 48 seleções que disputarão a Copa do Mundo de 2026.

A lista é atualizada periodicamente, e na versão mais recente já estão listadas 62 opções de bases. Elas estão espalhadas por 47 cidades dos Estados Unidos e México. Até o momento, nenhum base camp está listado no Canadá, que também será uma das sedes do Mundial.

Entre as opções estão locais que serviram como CTs no Mundial de Clubes. O Westmont College, em Santa Barbara, onde o Botafogo treinou na primeira fase, é um deles. Além de boa estrutura com campo e academia, o local fica em uma área isolada e silenciosa da cidade.

Apesar da lista oficial, a escolha das bases de treinamento são exclusivas das seleções, que podem optar por outras cidades. Em 2014, por exemplo, a Alemanha decidiu montar seu CT em Santa Cruz Cabrália, na Bahia. A cidade não integrava a lista de CTs da Fifa.

Mais do que boa estrutura de treinos, a própria escolha da cidade é aspecto considerado fundamental para uma boa campanha do time de Carlo Ancelotti na Copa do Mundo.

Isso porque o Mundial do próximo ano deve se assemelhar muito à Copa do Mundo da Rússia, em 2018. Há grandes distâncias a serem percorridas por via aérea, e isso num contexto de jogos a cada quatro dias.

No Mundial de Clubes deste ano, a Fifa minimizou esse impacto colocando as equipes para jogar duas vezes na mesma cidade durante a primeira fase. Mas, historicamente, as Copas do Mundo de seleções colocam os participantes para rodar o país, fazendo um jogo em cada cidade. Isso só não aconteceu em 2022 porque aquela edição aconteceu no Catar, com todos os jogos em Doha e arredores.