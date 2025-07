Fenômeno opina sobre Carlo Ancelotti e favoritismo na Copa: ‘Não chega’

Depois do Mundial de Clubes da Fifa, chegou a hora de esquentar os motores para a Copa do Mundo de 2026, que também será realizada nos Estados Unidos. Em entrevista à CazéTV, Ronaldo Fenômeno opinou sobre Carlo Ancelotti e respondeu se o Brasil é favorito para a levar o hexa.

Com dois gols na final da Copa do Mundo de 2002, e uma carreira brilhante, Ronaldo Fenômeno é considerado um dos melhores jogadores da história do futebol mundial. Em exclusiva à CazéTV, ele demonstrou apoio ao técnico da Seleção Brasileira Carlo Ancelotti.

- Para a Copa do Mundo, acho que vai dar uma melhorada com o Ancelotti, com certeza. É um cara que administra vestiário como ninguém, é um cara do bem, que tem experiência no futebol - começou Ronaldo Fenômeno

Apesar dos elogios ao italiano, o camisa 9 do penta afirmou que a Seleção Brasileira não chega como favorita na disputa do título mundial.

- Dá uma animada, mas a gente não chega como favorito como normalmente acontece, mas assim, Copa do Mundo é isso.

Ronaldo Fenômeno falou sobre momento da CBF (Foto: Reprodução)

Carlo Ancelotti elogia brasileiros em Mundial de Clubes afetado pelo calor

Presente no MetLife para acompanhar à final do Mundial de Clubes nesse domingo (13), o técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, avaliou que os jogos do torneio foram “fortemente influenciados” pelas altas temperaturas nessa época do ano nos Estados Unidos. Para o treinador, isso acabou afetando um pouco o desempenho individual dos principais jogadores. Ainda assim, ele elogiou a participação de atletas da Seleção e dos quatro clubes do País que estiveram no Mundial.

— Foi uma Copa do Mundo fortemente influenciada pelo clima extremamente quente. Por esse motivo, não houve jogos de grande intensidade física — declarou Ancelotti.

— Taticamente, não houve nenhuma novidade. As partidas foram fortemente influenciadas pelo ritmo de jogo, que não foi muito intenso. A boa organização defensiva prevaleceu sobre a qualidade individual dos jogadores — avaliou o técnico da Seleção Brasileira.

No domingo, Ancelotti viu do estádio a atuação de quatro atletas brasileiros que costumam estar no radar da Seleção, casos de João Pedro e Andrey Santos, do Chelsea, e de Marquinhos e Beraldo, do PSG. Mas ele citou o desempenho também de outros selecionáveis, incluindo um velho conhecido seu dos tempos de Real Madrid.

— Os jogadores brasileiros jogaram muito bem. Acho que, individualmente, o Estêvão jogou muito bem, o João Pedro foi importante na semifinal e na final, o Andrey Santos foi importante para o Chelsea... E o Militão voltou e será importante para a Seleção no ano que vem — considerou Carlo Ancelotti.