A Espanha está na final da Eurocopa Feminina pela primeira vez. Com gol de Aitana Bonmatí na prorrogação, as espanholas venceram a Alemanha por 1 a 0 na tarde desta quarta-feira (23), na Suíça.

continua após a publicidade

Agora, as espanholas enfrentam a Inglaterra, atual campeã do torneio. As inglesas eliminaram a Itália nesta terça-feira (22). A decisão será no próximo domingo (27), às 13h (horário de Brasília), no St. Jakob-Park, na cidade da Basileia, na Suíça.

Espanha e Alemanha fizeram jogo acirrado

O jogo foi equilibrado desde o início. No primeiro tempo, a Alemanha teve grandes oportunidades de abrir o marcador, mas pecaram em finalizações. A Espanha chegou com perigo, mas encontrou pouco espaço para finalizar.

continua após a publicidade

As espanholas nunca haviam vencido as alemãs e tiveram o jogo mais difícil nesta Eurocopa Feminina. As melhores chances espanholas foram com Irene Paredes, que acertou bola na trave, e Pina. Já a Alemanha teve grande chance com Klara Bühl, mas Coll interviu.

➡️ Inglaterra vence a Itália de virada e chega à final da Eurocopa Feminina

Espanha e Alemanha fizeram semifinal acirrada pela Eurocopa Feminina. (Foto: UEFA/Divulgação)

O gol de Aitana foi no segundo tempo da prorrogação, aos 113 minutos. A melhor jogadora do mundo recebeu passe de Athenea del Castillo e chutou direto para o gol, vencendo a goleira Berger, que esperava um cruzamento. Bonmatí foi eleita a melhor em campo.

continua após a publicidade

O resultado coroa a melhor campanha do torneio, com 100% de aproveitamento em seis jogos. São 18 gols marcados e apenas três sofridos até o momento.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Final da Eurocopa Feminina