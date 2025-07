Quer ir à Copa do Mundo 2026? Veja quanto custa viagem completa

A Copa do Mundo de 2026 promete ser a maior da história: serão 48 seleções, 104 partidas e uma expectativa de 6,5 milhões de torcedores durante as seis semanas de competição. A abertura está marcada para 11 de junho, no lendário Estádio Azteca, na Cidade do México. Já a grande final será em 19 de julho, no MetLife Stadium, em New Jersey (EUA).



➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

continua após a publicidade

Com a janela de venda de ingressos prevista para 10 de setembro de 2025, os torcedores já podem registrar interesse no site oficial da Fifa para receber atualizações. Os bilhetes serão vendidos em etapas e por sorteio, inclusive antes da definição dos grupos, prevista apenas para dezembro de 2025.

💰 Quanto custa ver o Brasil na Copa?

O Lance! Biz simulou os custos básicos para torcedores que pretendem acompanhar o Brasil na fase de grupos da Copa. Ainda que muitos detalhes estejam indefinidos — como preços oficiais dos ingressos e as cidades-sede da Seleção —, é possível estimar os principais gastos com base na edição de 2022, no Catar.

continua após a publicidade

🧾 Custos estimados por pessoa em modo econômico (7 dias):

🎫 Ingressos: a partir de R$ 375 por jogo (base Catar 2022) ✈️ Passagens aéreas (ida e volta): a partir de R$ 3 mil 🏨 Hospedagem (sete noites): de R$ 4,9 mil até R$ 10,5 mil 🍽️ Alimentação (2 refeições por dia): R$ 1,5 mil 🛂 Visto para os EUA: cerca de R$ 1.000

➡️ Custo total estimado para uma semana:

Em modo econômico, estimamos um custo entre R$ 10 mil e R$ 16 mil por pessoa, sem contar deslocamentos internos entre cidades e compras extras.

Em uma viagem mais confortável ou com duração maior, os preços podem subir bastante.

Acompanhe o Lance! Biz para ficar por dentro das principais notícias sobre Negócios do Esporte.