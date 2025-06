O Corinthians treinou na tarde desta terça-feira (10), no CT Dr. Joaquim Grava, de olho no confronto contra o Grêmio, o último antes da paralisação do calendário nacional para a disputa do Super Mundial de Clubes da Fifa, que será nos EUA.

Dorival Júnior voltou a focar em atividades para aprimorar a parte tática da equipe. Inicialmente, o grupo realizou um trabalho físico, na academia. Em seguida, o treinador organizou um treinamento focado em ajustes na defesa e no ataque, de forma separada.

Por fim, os jogadores fizeram um trabalho de enfrentamento, com ênfase na parte tática. Após o treinamento, alguns jogadores aperfeiçoaram cobranças de faltas, como complemento. Foi o penúltimo treino antes do duelo contra o Grêmio.

Novamente, atletas da base fizeram parte da atividade: os goleiros Arthur Borghi e Nicollas Siqueira; os meias Bahia e Dieguinho; além do atacante Kauê Furquim. Dorival Júnior não pôde contar com os jogadores convocados por suas seleções para a Data Fifa: Hugo Souza, Félix Torres, Romero, Memphis, José Martínez, Breno Bidon e Felipe Longo.

Timão treinou de olho no confronto contra o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Calendário do Corinthians

A partida será na quinta-feira (12), às 20h (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Atualmente, o Corinthians é o décimo primeiro colocado do torneio, com 15 pontos. O Timão não vence há duas partidas no Campeonato Brasileiro.

Será o último jogo do clube alvinegro antes da paralisação do calendário nacional. Os jogadores terão 15 dias de folga antes de retornar aos treinos pensando na sequência do Brasileirão e Copa do Brasil. O Corinthians enfrenta o Palmeiras no mata-mata.