Jornais internacionais repercutem derrota da Seleção Brasileira: 'De joelhos'

A Seleção Brasileira foi derrotada pela França por 2 a 1 em amistoso preparatório para a Copa do Mundo, nesta quinta-feira (26). Os gols franceses foram marcados por Kylian Mbappé e Michael Olise, enquanto o Brasil descontou com Bremer.

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A derrota repercutiu negativamente na imprensa internacional, sobretudo pelo fato de a equipe brasileira ter atuado com um jogador a mais durante boa parte do segundo tempo, após a expulsão do zagueiro Upamecano logo no início da etapa final.

Veículos de comunicação de diferentes países criticaram o desempenho da equipe comandada por Carlo Ancelotti, destacando a incapacidade de aproveitar a vantagem numérica e apontando fragilidades no jogo brasileiro.

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O jornal L'Équipe classificou a atuação da França como "promissora" e destacou o protagonismo de Kylian Mbappé, ressaltando que o atacante está a apenas um gol do recorde pela seleção francesa.

''Liderada pelo capitão Kylian Mbappé, que agora está a apenas um gol do recorde de gols pela seleção francesa, a equipe conquistou uma importante vitória sobre o Brasil (2 a 1) em um estádio de Boston lotado de torcedores brasileiros."

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A publicação também elogiou Michael Olise, afirmando que o jogador deu uma "aula de futebol" ao Brasil.

''Enquanto a seleção brasileira inicialmente se concentrou em transições rápidas, os franceses apostaram na posse de bola prolongada com um encantador Michael Olise, que deu aos adversários algumas aulas de 'futebol de samba'', escreveu o L'Équipe.

Partida entre Brasil e França pelo amistoso internacional pré Copa do Mundo 2026 (Foto: Guilherme Veiga/GazetaPress)

Já o Le Parisien destacou a solidez da equipe francesa e a dificuldade imposta ao ataque brasileiro.

"Pareciam sufocar os ataques brasileiros, que contavam com o apoio massivo de uma torcida muito maior que a francesa (9.000 pessoas na capital de Massachusetts). Bremer injetou um pouco de energia nos minutos finais com um gol de bola parada. Mas a esperança ainda reside nas mesmas cores: as da França."

Outro francês, o Le Figaro, classificou o resultado como uma vitória de prestígio, mesmo com um jogador a menos.

"Uma partida memorável e uma vitória de prestígio. A poucas semanas da Copa do Mundo de 2026, os Bleus derrotaram o Brasil por 2 a 1 em um amistoso perto de Boston."

Na Espanha, o jornal AS fez uma análise mais crítica ao Brasil, destacando a diferença de nível entre as seleções.

"Kylian alcançou o ápice de uma exibição que veio para destacá-lo. E para confirmar que o Brasil ainda está longe do que essa camisa exige. Ancelotti faz o que pode com uma geração mais notável do que excepcional. Uma geração que se apoia mais na emoção do que na razão. A França venceu, sem fazer nada extraordinário [...]. Sem mencionar Mbappé, que está de volta."

Já o jornal Marca utilizou uma manchete direta: "A França de Mbappé coloca o Brasil de joelhos" e apontou que a equipe francesa evidenciou as deficiências brasileiras.

Segundo a publicação, Carlo Ancelotti ainda terá bastante trabalho para organizar a seleção:

"A França acabou por impor seu estilo de jogo como uma equipe de ponta, vice-campeã do mundo e presença constante nas fases finais. Isso é justamente o que o Brasil não tem sido há algum tempo."

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