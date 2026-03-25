Brasil x França em Copas; relembre confrontos entre os dois

A final de 1998 teve vitória da França por 3 a 0, garantindo o primeiro título europeu.

O primeiro encontro foi em 1958, onde o Brasil venceu por 5 a 2, destacando Pelé.

Brasil e França disputaram 4 jogos na Copa do Mundo, com 2 vitórias para a França, 1 vitória brasileira e 1 empate.

Brasil x França é um dos confrontos mais marcantes da história da Copa do Mundo. Em apenas quatro partidas disputadas no torneio, as seleções construíram capítulos decisivos, incluindo semifinal histórica, decisão de título e eliminações traumáticas.

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O retrospecto mostra vantagem francesa: são 4 jogos, com 2 vitórias da França, 1 empate (com triunfo francês nos pênaltis) e 1 vitória brasileira. Todos os confrontos ocorreram em campo neutro, como prevê o formato do Mundial.

Ao todo, o Brasil marcou 6 gols e sofreu 7 diante dos franceses em Copas. Mais do que os números, o que pesa no duelo é o contexto: três dos quatro jogos foram mata-matas.

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1958: a semifinal do nascimento de um mito

O primeiro encontro aconteceu na semifinal da Copa do Mundo 1958. O Brasil venceu por 5 a 2 e avançou para conquistar seu primeiro título mundial.

A partida ficou marcada pelo hat-trick de Pelé, então com 17 anos, além dos gols de Vavá. Do lado francês, Just Fontaine — artilheiro daquela edição — marcou um dos gols.

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Até hoje, é a maior vitória brasileira sobre a França em Copas.

1986: drama decidido nos pênaltis

O reencontro veio nas quartas de final da Copa do Mundo 1986. O jogo terminou 1 a 1 no tempo normal, mas a França venceu nos pênaltis por 4 a 3.

Foi uma das partidas mais técnicas da história do torneio. Zico perdeu pênalti no tempo regulamentar, Sócrates desperdiçou na disputa final, e a geração de Michel Platini avançou.

Para efeito estatístico, o confronto é considerado empate.

1998: a final no Stade de France

A decisão da Copa do Mundo 1998 colocou frente a frente a seleção brasileira e os anfitriões.

A França venceu por 3 a 0, com dois gols de cabeça de Zinedine Zidane e um de Emmanuel Petit. O jogo ficou marcado também pelo episódio envolvendo Ronaldo Fenômeno horas antes da partida.

Foi a maior vitória francesa sobre o Brasil em Copas e garantiu o primeiro título mundial aos europeus.

2006: nova eliminação do Brasil

O último confronto ocorreu nas quartas de final da Copa do Mundo 2006.

A França venceu por 1 a 0, com gol de Thierry Henry após cobrança de falta de Zidane. A partida marcou a despedida de uma geração brasileira que contava com Ronaldo, Ronaldinho e Kaká.

Com esse resultado, a França passou a ter duas vitórias consecutivas sobre o Brasil em Copas.

Números gerais de Brasil x França em Copas

4 jogos disputados 1 vitória do Brasil 1 empate 2 vitórias da França 6 gols do Brasil 7 gols da França

O Brasil marcou em 50% dos jogos e sofreu gols em todas as partidas contra os franceses em Mundiais.

Com semifinal histórica, final de Copa e duas eliminações em quartas de final, Brasil x França se consolidou como um dos duelos mais emblemáticos da história da Copa do Mundo, reunindo talento, drama e capítulos que ajudaram a moldar a trajetória das duas seleções no torneio.