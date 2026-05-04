Zakaria Labyad vira assunto após Corinthians x Mirassol: 'Realmente'

O Corinthians perdeu para o Mirassol por 2 a 1, na noite deste domingo (3), em jogo válido pela 14° rodada do Campeonato Brasileiro. Nas redes sociais, o nome do meia Zakaria Labyad ficou em alta entre torcedores do Timão.

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Os gols do Leão foram marcados por Carlos Eduardo e Edson Carioca, em uma partida marcada por polêmicas de arbitragem. No final, Dieguinho diminuiu para o Corinthians contra o Mirassol, com passe de Zakaria Labyad.

➡️Torcida do Corinthians manda recado a Diniz após derrota para o Mirassol

Nas redes sociais, a assistência do meia-atacante marroquino não convenceu muitos torcedores do Timão, que criticaram o desempenho do jogador. Ainda assim, teve quem aprovasse a atuação de Labyad. Veja os comentários abaixo:

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Labyad em Mirassol x Corinthians (Foto: Joisel Amaral/AGIF/Folhapress)

Veja comentários sobre o marroquino

Como foi o jogo entre Corinthians e Mirassol

O primeiro tempo teve o Mirassol melhor no jogo e o Corinthians com dificuldades para criar jogadas ofensivas. O primeiro gol do time mandante saiu em pênalti de Matheus Bidu em Carlos, o que rendeu muitas reclamações por parte do time de Fernando Diniz. De qualquer maneira, a penalidade foi mantida e o próprio Carlos Eduardo converteu. Ainda na primeira etapa, o Leão fez o segundo. Bem na partida, Carlos Eduardo fez grande jogada pela esquerda e cruzou na cabeça de Edson Carioca, que mandou para o gol e aumentou o placar para 2 a 0.

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A segunda etapa teve o Corinthians com mais posse de bola e tentativa de sufocar o Mirassol, mas a falta de efetividade ainda atrapalhou. Fernando Diniz desmanchou o esquema com três volantes e abriu a equipe com Kaio César e, principalmente, Dieguinho, autor do gol do Corinthians na partida, mas o resultado não evitou a derrota.