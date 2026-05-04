Uma das promessas do futebol francês nos últimos anos vive um momento de incerteza a poucas semanas da Copa do Mundo de 2026. Eduardo Camavinga, que já foi solução para Didier Deschamps em diversas posições, corre risco real de ser cortado da lista definitiva de 26 jogadores que viajarão para os Estados Unidos, México e Canadá.

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Segundo informações divulgadas pelo programa Telefoot, o jogador não tem mais vaga garantida e o clima nos bastidores da seleção francesa é de desilusão com seu rendimento recente. A lista oficial será revelada por Deschamps em breve, e o nome do meio-campista merengue é uma das dúvidas.

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O drama de Camavinga é reflexo de uma temporada marcada por irregularidade e decisões polêmicas. Décimo primeiro jogador em minutos no elenco do Real Madrid, ele teve diversas oportunidades com o técnico Arbeloa, mas não correspondeu à altura. O jogador foi duramente criticado pela expulsão recente contra o Bayern de Munique na Champions League.

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(Camavinga em campo pela França. Foto: Franck Fife/AFP)

Fim da fila pra Copa do Mundo na França

Se no Catar ele foi o "coringa" atuando na lateral esquerda, para 2026 a situação mudou. Na hierarquia atual de Deschamps, Camavinga aparece apenas como a sétima opção para o meio-campo.

Durante os amistosos de março contra Brasil e Colômbia, ele não começou como titular em nenhuma partida, somando apenas 27 minutos em campo. Nomes como Kanté e Zaïre-Emery ganharam a frente na disputa por uma vaga no setor.

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Apesar do cenário pessimista, Camavinga ainda não jogou a toalha. Com contrato renovado até 2029 no Real Madrid e sem intenção de deixar o clube espanhol apesar do interesse de gigantes da Premier League e do PSG, ele foca nos últimos jogos da temporada para tentar convencer Deschamps.

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