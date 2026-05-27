TERESÓPOLIS - A chegada de Neymar à Granja Comary, em Teresópolis, movimentou o início da manhã desta quarta-feira (27) e transformou os arredores do CT da Seleção Brasileira em um verdadeiro ponto de encontro entre torcedores, jornalistas e curiosos. O atacante foi o último dos jogadores esperados para se apresentar à concentração comandada por Carlo Ancelotti antes do início da preparação da equipe nacional.

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O momento mais inusitado aconteceu minutos antes da chegada de Neymar. O helicóptero particular do jogador, de prefixo PP-NJR, passou a ser monitorado em tempo real por torcedores e profissionais de imprensa através do site Flight Radar. A movimentação da aeronave no espaço aéreo do Rio de Janeiro virou praticamente uma narração coletiva improvisada nos arredores da Granja Comary.

— Ele (Neymar) está em Nova Iguaçu! — gritou um torcedor, arrancando reações imediatas de quem acompanhava o aplicativo pelo celular.

Pouco depois, outra pessoa alertou:

— Já está em Magé!

A ansiedade aumentava conforme o helicóptero do jogador se aproximava da Região Serrana. Enquanto os olhares se voltavam para o céu, um jornalista avisou em tom de expectativa:

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— Em instantes vamos ouvir o barulho da aeronave.

E foi exatamente o que aconteceu. Segundos depois, o som do helicóptero começou a ecoar pela região da Granja Comary. Assim que a aeronave surgiu sobrevoando o CT da Seleção Brasileira, aplausos, gritos e cânticos com o nome de Neymar tomaram conta do condomínio que abriga a concentração da equipe nacional.

Neymar chega em helicóptero próprio para se juntar à Seleção na Granja Comary, em Teresópolis (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Alguns sócios do clube conseguiram se aproximar do cercado montado pela CBF e chegaram a subir no portão para tentar acompanhar de perto a chegada do atacante. Muitos fizeram vídeos e fotos do momento em que o helicóptero pousou, registrando a recepção calorosa ao principal nome da Seleção Brasileira.

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Neymar chega à equipe nacional ainda em processo de recuperação de um problema na panturrilha direita. O atacante será submetido, ao longo desta quarta-feira, a uma série de exames médicos e laboratoriais conduzidos pelo departamento médico da Seleção, assim como os demais atletas. A expectativa é de que a CBF divulgue uma posição oficial sobre as condições físicas do jogador após a conclusão das avaliações.

A primeira atividade em campo do grupo está marcada para esta quarta-feira, às 17h (de Brasília), quando Confederação Brasileira de Futebol dará início efetivamente à preparação da equipe.

Neste momento, 23 jogadores já estão concentrados na Granja Comary. Os únicos ausentes são Marquinhos, Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli, que disputarão a final da Champions League neste sábado (30), em Budapeste. Por conta do compromisso europeu, o trio irá se apresentar à Seleção Brasileira apenas nos Estados Unidos, a partir do dia 2 de junho.

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