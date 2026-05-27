TERESÓPOLIS - A Seleção Brasileira já está na Granja Comary para iniciar a preparação para a Copa do Mundo de 2026. Um sobe e desce de helicópteros ao longo da manhã desta quarta-feira (27) conduziu os 23 jogadores que irão participar da primeira etapa de treinos. Neymar foi o último a chegar a Teresópolis.

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Os zagueiros Marquinhos, do PSG, e Gabriel Magalhães, do Arsenal, além do atacante Gabriel Martinelli, também do time inglês, se apresentam à Seleção apenas na semana que vem, já nos Estados Unidos. Isso porque eles disputam a final da Uefa Champions League no próximo sábado (30), em Budapeste.

Enquanto os jogadores chegaram à Granja de helicóptero, a comissão técnica subiu a serra fluminense por terra. O técnico Carlo Ancelotti e o coordenador Rodrigo Caetano chegaram a Teresópolis de carro, enquanto o restante do staff veio em dois ônibus. Casemiro, que se apresentara à Seleção ainda na noite de terça-feira, também fez o trajeto por via terrestre. Douglas Santos fez o mesmo na manhã desta quarta.

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Além dos convocados, o goleiro Leo Nannetti, da equipe Sub-20 do Flamengo, está na Granja Comary. Ele se junta ao elenco para ajudar na preparação dos goleiros. Vale ressaltar que Nannetti não estava na lista de pré-convocados enviada à Fifa e, portanto, não tem chances de integrar o grupo definitivamente, mesmo se algum goleiro for cortado durante o Mundial.

Seleção Brasileira começa preparação na Granja Comary nesta quarta-feira (Foto: Bruno Vaz/Lance!)

Seleção terá dia de avaliações na Granja Comary

Nesta quarta-feira, os jogadores irão passar por avaliações físicas e médicas, em atividade que será totalmente fechada à imprensa.

O elenco irá a campo para treinar com bola a partir de quinta-feira (28). Assim, serão três dias de atividade para o técnico Carlo Ancelotti definir o time que irá a campo no domingo (31), quando o Brasil encara o Panamá, no Maracanã. O jogo marcará a despedida da Seleção rumo à Copa do Mundo.

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