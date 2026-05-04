Vinicius Júnior iguala recorde histórico de Cristiano Ronaldo no Real Madrid
Vinicius Júnior marcou 20+ gols por 5 temporadas consecutivas
Vinicius Júnior segue escrevendo seu nome na história do maior clube do mundo. O Real Madrid venceu o Espanyol fora de casa por 2 a 0, pela 34ª rodada de La Liga, com dois gols do brasileiro, que agora integra uma seleta lista de craques. Com o feito, Vini atingiu a marca de mais de 20 gols em todas as competições por cinco temporadas consecutivas.
Ao balançar as redes no RCDE Stadium, Vinicius Júnior se junta a nomes que definem a grandeza do clube merengue. Ele agora divide esse recorde estatístico com ídolos como: Pahiño, Alfredo Di Stéfano, Ferenc Puskás, Hugo Sánchez, Raúl, Karim Benzema e Cristiano Ronaldo.
Além do peso histórico individual, os gols do camisa 7 foram fundamentais para a sobrevivência do Real Madrid em La Liga. A vitória adiou a festa do Barcelona, que também venceu seu compromisso na rodada contra o Osasuna.
Caso o clube merengue tivesse tropeçado diante do Espanyol, os catalães já poderiam ter garantido o troféu antecipadamente. Agora, o cenário é de decisão: o título de La Liga pode ser definido no El Clásico. Se o Barcelona vencer o Real Madrid no confronto direto, chegará aos 91 pontos e não poderá mais ser alcançado pelo maior rival.
