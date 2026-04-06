Funcionários de estádio da Copa ameaçam greve por presença de agentes da imigração

O sindicato que representa cerca de 2 mil trabalhadores do setor de alimentação no SoFi Stadium, em Inglewood, perto de Los Angeles, nos Estados Unidos, está cada vez mais irritado com a organização da Copa do Mundo de 2026.

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Nesta segunda-feira (6), o sindicato, chamado Unite Here Local 11, fez uma lista de exigências para a Fifa e para a Kroenke Sports & Entertainment, que é responsável pelo estádio. Eles não estão descartando a possibilidade de uma greve, o que poderia afetar diretamente os preparativos do torneio.

Esses trabalhadores, que incluem cozinheiros, garçons e bartenders, estão sem um acordo trabalhista justo às vésperas do Mundial. Eles têm três reivindicações principais: primeiro, querem que os agentes de imigração não estejam presentes nas operações do evento; segundo, buscam garantias de que os empregos sindicalizados serão protegidos; e terceiro, querem melhores condições de trabalho. Além disso, pedem medidas de apoio à moradia acessível para profissionais do setor.

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A situação piorou depois que Todd Lyons, diretor interino do Departamento de Segurança Interna, disse que o ICE teria um "papel-chave" durante a Copa. O sindicato viu isso como uma ameaça direta à segurança dos trabalhadores e torcedores, especialmente em uma área com muita gente imigrante.

SoFi Stadium vai receber oito jogos na Copa do Mundo (Foto: Divulgação)

Além das questões de imigração, o Local 11 também está pressionando por garantias de que não haverá uso de automação e inteligência artificial que possam tirar postos de trabalho. As demandas do sindicato também estão ligadas a problemas maiores da região, como o alto custo de moradia em Inglewood. Eles propõem a criação de um fundo habitacional, restrições a aluguéis de curta duração e medidas de proteção a famílias imigrantes.

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Kurt Petersen, copresidente do sindicato, criticou a postura da organização do torneio e de seus parceiros comerciais, dizendo que os trabalhadores que fazem o evento acontecer não estão sendo considerados devidamente.

De acordo com o sindicato, as tentativas de conversar com a FIFA têm sido ignoradas desde que Los Angeles foi escolhida como uma das sedes do Mundial, em 2023. A cidade vai receber oito partidas no SoFi Stadium, incluindo o jogo entre Estados Unidos e Paraguai, marcado para o dia 12 de junho.