Isidro Pitta foi um dos grandes destaques do futebol brasileiro na última semana. O atacante do Red Bull Bragantino deixou sua marca diante de Flamengo e Mirassol e ajudou o clube a garantir seis pontos importantes para a equipe subir para a nona colocação na tabela de classificação do Brasileirão.

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Pitta celebrou os dois gols em quatro dias e valorizou a importância de voltar a marcar com a camisa do Massa Bruta no Campeonato Brasileiro.

— Estou sempre tentando contribuir com o time, seja com gols, com assistências ou criando jogadas para os meus companheiros. Como atacante, marcar gols é a melhor coisa do mundo para mim. Fico feliz e quero ajudar ainda mais para fazer a equipe vencer — disse.

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Os dois gols vieram em um momento importante para Pitta. De olho em uma convocação para a Copa do Mundo, o atacante sabe que está na briga por uma vaga na seleção do Pragauai e que sua presença no Mundial depende de seguir desempenhando bem com a camisa do Red Bull Bragantino.

— Claro que tenho o sonho de disputar uma Copa do Mundo com o meu país, mas sei que tenho que seguir jogando bem para ser convocado. Meu objetivo é seguir marcando gols, fazendo bons jogos e ganhando partidas. Assim, sei que posso ser chamado novamente e fazer parte do grupo da seleção — finalizou o atacante.

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O próximo compromisso de Isidro Pitta e do Red Bull Bragantino será a estreia na Copa Sul-Americana. Na quinta-feira, o Massa Bruta vai até a Venezuela para enfrentar o Carabobo, pela primeira rodada do Grupo H, às 21h30.

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Isidro Pitta do Red Bull Bragantino comemora gol no Brasileirão (Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino)

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