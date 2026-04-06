Joia do Palmeiras é destaque do Brasil em vitória no Sul-Americano Sub-17

A Seleção Brasileira sofreu, mas venceu o Peru, de virada, e manteve o 100% de aproveitamento no Sul-Americano Sub-17, disputado no Paraguai. Depois de estrear com uma vitória por 5 a 0 sobre a Bolívia, no último sábado (4), o time comandado por Eduardo Patetuci fez 4 a 1 e segue na liderança do Grupo B da competição.

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Disputa no ataque aumenta dúvidas de Ancelotti para convocação do Brasil

A partida começou difícil para o Brasil e o Peru abriu o placar antes dos 20 minutos do primeiro tempo com Sandro Cometivos. O time passou a ter dificuldade para conseguir furar a defesa adversária. Até que em um lance casual, a equipe empatou.

Vinicius Rocha, volante do Santos, arriscou de fora da área, a bola desviou na zaga peruana e morreu no fundo do gol. A dificuldade acabou aí. Um minuto depois, Riquelme, atacante do Atlético-MG, enfileirou a defesa e chutou sem chances de defesa.

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No segundo tempo, o meia Eduardo Conceição, do Palmeiras, apareceu e foi peça fundamental para transformar a vitória em goleada. Primeiro ele fez uma linda jogada pela esquerda, invadiu a área e serviu o centroavante João Pedro, do Internacional.

Eduardo Patetuci e Kauê Furquim em jogo da Seleção Brasileira Sub-17 (Foto: Nelson Terme/CBF)

Pouco depois, ele bateu escanteio na cabeça de Eduardo Pape, do Cruzeiro, que sacramentou a vitória do Brasil.

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A Seleção Brasileira lidera o Grupo B do Sul-Americano com seis pontos em dois jogos. O time agora folga na próxima rodada e volta a campo na próxima sexta-feira (10), contra a Argentina, às 20h. Uma vitória praticamente garante o Brasil no Mundial da categoria.