FIFA vende todos os pacotes de patrocínio global para a Copa do Mundo

A FIFA vendeu todos os 16 pacotes de patrocínio global disponíveis para a Copa do Mundo de 2026. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (27) por Romy Gai, diretor comercial da FIFA, durante a conferência SBJ Business of Soccer.

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Embora as cotas globais estejam esgotadas, a comercialização do torneio continua em níveis inferiores. Segundo Gai, restam dois pacotes na categoria de Apoiador Regional do Torneio.

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Entre os patrocinadores confirmados para a Copa do Mundo de 2026 estão Coca-Cola, Hyundai, Clear, Rexona, Hisense, Adidas, Aramco, Lenovo, Qatar Airways, Visa, Budweiser, Bank of America, Lay's, McDonald's, Mengniu, Dove Men, Verizon e Diageo.

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Os 16 pacotes já vendidos correspondem às duas principais categorias de parceria corporativa da entidade: Parceiros da FIFA e Patrocinadores da Copa do Mundo. Essas categorias representam os níveis mais elevados de exposição e vinculação com o evento.

Copa do Mundo de 2026: cidades-sede poderão vender os próprios patrocínios

A Copa do Mundo 2026, no Canadá, Estados Unidos e México, terá uma novidade na área comercial. Diferentemente das últimas edições, as cidades-sede do próximo Mundial poderão fechar os próprios acordos de patrocínio.

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A iniciativa busca ajudar a compensar os custos inerentes às cidades-sede, como a reforma de estádios ou investimentos em infraestrutura, por exemplo. Cada cidade poderá fechar até com dez empresas na condição de "apoiadoras".

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