Copa do Mundo já ganha forma; veja quem está em risco

A Copa do Mundo de 2026 está cada vez mais próxima. O torneio, que começará em 11 de junho e terá seu sorteio da fase de grupos no dia 5 de dezembro, será o maior da história: 48 seleções, três países-sede — Estados Unidos, México e Canadá — e 16 cidades como palco. A ampliação do formato obrigou a Fifa a adotar uma logística inédita, com 12 grupos de quatro equipes, classificando os dois melhores de cada grupo e mais oito terceiros colocados.

Faltando menos de um ano para o Mundial, as eliminatórias mostraram estreantes em ascensão e gigantes em situação delicada na busca pela vaga na Copa.

Após a última Data Fifa, o caminho para o Mundial está desenhado. Marrocos e Tunísia carimbaram o passaporte sem sustos. O Egito, mesmo líder, ainda precisa confirmar sua vaga, enquanto Cabo Verde está a uma vitória de estrear em Mundiais. A Nigéria, por outro lado, vive um drama: tropeços recentes podem custar a classificação.

Na Confederação Asiática, Japão, Coreia do Sul, Irã e Austrália confirmaram a tradição, mas a novidade vem de Jordânia e Uzbequistão, que farão sua estreia. Arábia Saudita, anfitriã de 2034, corre risco real de ficar fora.

Enquanto isso, a Europa mostra que o peso da camisa não tem sido suficiente. A Noruega lidera com autoridade, deixando a tetracampeã Itália mais uma vez no sufoco da repescagem. A Alemanha também preocupa, instável sob Julian Nagelsmann, enquanto a Suécia vê suas chances diminuírem. França, Inglaterra, Espanha e Portugal já asseguraram suas posições, e Suíça, Croácia e Dinamarca encaminharam a classificação.

Na América do Sul, a Bolívia ficou com a vaga na repescagem ao superar a Venezuela. Argentina, Brasil, Uruguai, Colômbia, Equador e Paraguai já estão garantidos na Copa.

Já na América Central e do Norte, além dos anfitriões Estados Unidos e México, Jamaica, Honduras e Suriname brigam por vagas diretas. E a Nova Zelândia garantiu a única vaga da Oceania, com a Nova Caledônia disputando repescagem.

A repescagem representa a última chance para as seleções que ainda sonham em disputar a Copa do Mundo de 2026. Serão seis equipes na briga por apenas duas vagas, em um torneio curto, mas decisivo.

O formato prevê quatro jogos divididos em duas fases. As duas seleções mais bem posicionadas no ranking da Fifa entram diretamente na fase final. Antes disso, as outras quatro equipes se enfrentam em confrontos eliminatórios definidos por sorteio. Os vencedores desses duelos garantem o direito de disputar as vagas contra as favoritas do ranking.

Todos os confrontos acontecerão em março de 2026, em pelo menos um dos países-sede — Estados Unidos, México ou Canadá — funcionando também como ensaio para a logística da Copa.

Importante destacar que a Europa segue com um modelo de repescagem próprio. O continente tem direito a 16 vagas: 12 diretas, conquistadas pelos líderes dos grupos, e quatro por meio dos playoffs organizados pela Uefa.