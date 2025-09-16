Copa Mundo do Futsal Sub-19: veja jogos do dia com transmissão do Lance!
Torneio internacional acontece entre os dias 15 e 21 de setembro
A Copa Mundo do Futsal Sub-19 segue a todo vapor com 16 equipes de sete países diferentes no Complexo Esportivo do SESI Blumenau, entre os dias 15 e 21 de setembro. Nesta terça-feira (16), seguem as partidas válidas pela fase de grupos da competição e o Lance! transmite seis jogos ao vivo no canal do YouTube.
Um dos destaques desta terça-feira (16) fica por conta da estreia do Corinthians, que encara o Krona, de Joinville, às 18h (horário de Brasília). As equipes integram o Grupo C, que ainda conta com Progresso, da Argentina, e Salaz, da Colômbia.
O Magnus é outra equipe tradicional que entra em quadra nesta terça-feira (16). Após estreia com vitória por 6 a 3 sobre o São Joseense, na última segunda-feira (15), a equipe encara o Jaraguá, que aplicou a maior goleada da primeira rodada sobre o Finca de Las Nubes, da Guatemala, com vitória por 15 a 2. A partida entre Magnus e Jaraguá acontece às 16h (de Brasília).
Como funciona a Copa do Mundo?
O torneio está estruturado em duas fases distintas. Na primeira etapa, as equipes foram divididas em quatro grupos com quatro times cada. Os dois melhores colocados de cada chave avançarão para as quartas de final, dando início à fase eliminatória.
Durante a etapa inicial, serão realizados seis jogos por dia, com partidas distribuídas entre 9h e 22h. A competição se consolidou como importante vitrine para jovens talentos do futsal mundial desde seu lançamento em 2019, tendo realizado 15 torneios em diferentes categorias, como as competições masculinas sub-17, sub-19, sub-20, sub-21, além de torneios para equipes femininas profissionais.
A primeira edição da Copa Mundo aconteceu em Foz do Iguaçu, para atletas sub-20, e teve o Corinthians como campeão.
Confira os jogos desta terça-feira (16)
12h – Salaz x Progreso
14h – São Joseense x Las Nubes
16h – Magnus x Jaraguá (com narração no Canal Lance!)
18h – Corinthians x Krona (com narração no Canal Lance!)
20h – Blumenau x Black Pearl
22h – NY Ecuador x Palma
Grupos do Mundial de futsal
Grupo A
Blumenau (Brasil)
Boca Juniors (Argentina)
Black Pearl United (Tailândia)
Alcaldía de Mosquera (Colômbia)
Grupo B
Jaraguá (Brasil)
Magnus (Brasil)
São Joseense (Brasil)
Finca de Las Nubes (Guatemala)
Grupo C
Corinthians (Brasil)
JEC Krona (Brasil)
Progresso (Argentina)
Salaz (Colômbia)
Grupo D
Palma Futsal (Espanha)
Atlas (Colômbia)
Vasco da Gama (Brasil)
NY Ecuador (Estados Unidos)
