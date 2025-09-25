Fifa revela trio de mascotes da Copa do Mundo de 2026; confira

A Fifa revelou nesta quinta-feira (25) a trio de mascotes da Copa do Mundo de 2026, que pela primeira vez na história será realizada em conjunto por três países. O alce Maple representará o Canadá; o jaguar Zayu, o México; e a águia-careca Clutch, os Estados Unidos.

— As três mascotes são fundamentais para a atmosfera incrível e divertida que estamos criando para este torneio revolucionário. Elas vão conquistar corações e despertar celebrações em toda a América do Norte e ao redor do mundo — declarou o presidente da Fifa, Gianni Infantino, em comunicado.

— Já posso imaginá-las nas camisetas das crianças, cumprimentando lendas do futebol e, outra novidade neste torneio, estrelando videogames jogados por milhões de pessoas em todo o mundo.

Conheça cada uma das mascotes da Copa do Mundo de 2026

Maple, o alce

Segundo a Fifa, Maple “nasceu para vagar, viajando por todas as províncias e territórios do Canadá, conectando-se com as pessoas e abraçando a rica cultura do país”. O alce é caracterizado como um “artista amante do estilo urbano, entusiasta da música e goleiro dedicado”, que tem “talento especial para fazer defesas lendárias e um coração cheio de força e liderança”.

O alce Maple representa o Canadá (Divulgação/Fifa)

Zayu, o jaguar

O jaguar Zayu, por sua vez, vem das das selvas do sul do México e “personifica a rica herança e o espírito vibrante do país”. “Com um nome inspirado na união, força e alegria, Zayu se transforma em campo como atacante, demonstrando uma criatividade e agilidade excepcionais que intimidam os defensores”, diz a Fifa. “Fora do campo, Zayu abraça a cultura mexicana por meio da dança, da comida e da tradição, unindo pessoas além das fronteiras com paixão.”

Zayu, o jaguar, representa o México (Divulgação/Fifa)

Clutch, a águia-careca

Já Clutch, a águia-careca, “possui uma sede insaciável por aventura, voando pelos Estados Unidos e abraçando todas as culturas, jogos e momentos com curiosidade e otimismo ilimitados”. A Fifa ainda classifica a mascote da Copa do Mundo de 2026 como “destemido em campo e inspirador fora dele”. “Um fanático por esportes e com grande carisma social, Clutch, como todos os grandes meio-campistas, une as pessoas onde quer que vá, provando que o verdadeiro voo tem a ver com propósito, paixão e diversão.”

A águia-careca Clutch representa os Estados Unidos (Divulgação/Fifa)

Outra novidade é que as três mascotes serão personagens jogáveis do Fifa Heroes, jogo digital que será lançado no próximo ano. Desenvolvido e publicado pela Enver em parceria com a Solace, o Fifa Heroes é um jogo de futebol de 5 no estilo arcade, com ritmo acelerado e um toque de fantasia. O game estará disponível para Android, iOS, Nintendo Switch, PlayStation e Xbox.